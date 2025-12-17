5.8 C
Prizren
E mërkurë, 17 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Tre persona arrestohen për degradim të mjedisit në Prizren

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ka zhvilluar më 4 qershor 2025 një aksion kundër degradimit të mjedisit, në kuadër të angazhimit të saj për mbrojtjen e natyrës dhe pasurive mjedisore.

Sipas njoftimit, gjatë këtij aksioni janë arrestuar 19 persona dhe janë sekuestruar 40 mjete të dyshuara si mjete të kryerjes së veprës penale, përfshirë 10 kamionë, 15 eskavatorë dhe 15 makineri separimi, me një vlerë të përgjithshme rreth 2 milionë euro.

“Megjithatë, më 17 dhjetor 2025, vetëm disa muaj pas këtij aksioni, ka pasuar një tentativë tjetër për dëmtimin e mjedisit. Lidhur me këtë rast, tre persona janë arrestuar në flagrancë gjatë orëve të vona të natës, pasi kanë tentuar të eksploatojnë zhavorr në zonën përreth lumit Drini i Bardhë. Në këtë rast janë sekuestruar një kamion dhe një eskavator”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë.

Tutje, Prokuroria bën të ditur se personat e arrestuar janë ndaluar për 48 orë, për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprat penale “Ndotja, degradimi ose shkatërrimi i mjedisit”, nga neni 338, si dhe “Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm”, nga neni 356 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

“Prokuroria Themelore në Prizren do të vazhdojë të jetë vigjilente dhe të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për parandalimin e aktiviteteve të paligjshme që mund të shkaktojnë dëme të mëdha për mjedisin dhe shëndetin e qytetarëve”, thuhet në fund të njoftimit, duke apeluar për angazhim të përbashkët në ruajtjen e resurseve natyrore dhe respektimin e ligjit.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Më Shumë

Lajme

Hajdar Beqa: Prizreni si çdo herë po bashkohet fuqishëm rreth vizionit për ndryshim

Kandidati për deputet nga radhët e PDK-së, Hajdar Beqa, ka deklaruar se në Prizren po vërehet një mobilizim i madh qytetar në mbështetje të...
Sport

Ylli shkëlqen në Gjakovë

Golden Eagle Ylli shënoi fitore shumë të rëndësishme ndaj Vëllaznimit në Gjakovë me shifrat 66:71 (19:20, 17:21, 10:19, 20:11). Takimi në Gjakovë ishte interesant. Periudha...

E dhimbshme: Vajza 8-vjeçare dërgohet pa shenja jete në Emergjencën e Suharekës

Ramush Haradinaj: Aleanca krah Prizrenit!

Spitali i Prizrenit dhe Policia, bashkë për shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve

Burri në Prizren sulmon gruan e tij, policia ia konfiskon një armë me 17 fishekë

Tërmet në Kosovë në orët e hershme të mëngjesit

Aksident mes dy veturave në Rahovec (PAMJE)

Restaurohet plotësisht Shtëpia e Familjes Bërlajolli në Prizren

U dërgua pa shenja jete në QKMF, policia po heton vdekjen e një gruaje në Suharekë

Rahoveci e fiton derbin me Kastriotin

Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren

Prizreni shpallet “Qyteti Evropian i Sportit 2026” në Parlamentin Evropian

PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Kryeprokurori i Prizrenit priti në takim përfaqësues të KFOR-it zviceran

Beteja e Gorozhupit: Luljeta e UÇK s’e la burrin, u vra edhe ajo

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne