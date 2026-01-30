U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

Është varrosur sot me nderime në varrezat e qytetit të Prizrenit ish-rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” dhe ish-drejtori i Arsimit në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini, i cili ndërroi jetë mbrëmë në moshën 78-vjeçare.
Në ceremoninë mortore morën pjesë familjarë, miq, bashkëpunëtorë, qytetarë dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme, të cilët i dhanë lamtumirën e fundit njërit prej personaliteteve më të shquara të arsimit në Prizren.
Në emër të komunitetit arsimor, me një fjalë rasti u nda Reshit Kushaj, i cili tha se “largimi nga kjo botë i profesorit Zahadin Shemsidini është një humbje e madhe për të gjithë ne”.
“Ai ishte një personalitet i rrallë që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në arsim dhe është shquar edhe për veprimtari atdhetare”, u shpreh ai.
Ndërkaq, bashkëpunëtori i tij shumëvjeçar në Universitetin “Hasan Prishtina”, prof. dr. Naim Sylaj, tha se “sot po ndahemi nga një figurë e shquar e shkencës, të cilin do ta kujtojmë si një bashkëpunëtor të shkëlqyer, që detyrat i kreu gjithmonë me përgjegjësi të lartë, si pedagog, drejtues dhe atdhetar”.
“Prof. dr. Zahadin Shemsidini do të kujtohet si një figurë e rëndësishme e arsimit dhe akademisë, i cili me përkushtimin, vizionin dhe angazhimin e tij profesional ka dhënë “një kontribut të çmuar në zhvillimin e arsimit të lartë dhe në formimin e shumë brezave”./TV Prizreni/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren