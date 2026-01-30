7.1 C
U varros me nderime ish-drejtuesi i institucioneve më të rëndësishme arsimore në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini

Është varrosur sot me nderime në varrezat e qytetit të Prizrenit ish-rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” dhe ish-drejtori i Arsimit në Prizren, prof. dr. Zahadin Shemsidini, i cili ndërroi jetë mbrëmë në moshën 78-vjeçare.

Në ceremoninë mortore morën pjesë familjarë, miq, bashkëpunëtorë, qytetarë dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme, të cilët i dhanë lamtumirën e fundit njërit prej personaliteteve më të shquara të arsimit në Prizren.

Në emër të komunitetit arsimor, me një fjalë rasti u nda Reshit Kushaj, i cili tha se “largimi nga kjo botë i profesorit Zahadin Shemsidini është një humbje e madhe për të gjithë ne”.

“Ai ishte një personalitet i rrallë që ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në arsim dhe është shquar edhe për veprimtari atdhetare”, u shpreh ai.

Ndërkaq, bashkëpunëtori i tij shumëvjeçar në Universitetin “Hasan Prishtina”, prof. dr. Naim Sylaj, tha  se “sot po ndahemi nga një figurë e shquar e shkencës, të cilin do ta kujtojmë si një bashkëpunëtor të shkëlqyer, që detyrat i kreu gjithmonë me përgjegjësi të lartë, si pedagog, drejtues dhe atdhetar”.

“Prof. dr. Zahadin Shemsidini do të kujtohet si një figurë e rëndësishme e arsimit dhe akademisë, i cili me përkushtimin, vizionin dhe angazhimin e tij profesional ka dhënë “një kontribut të çmuar në zhvillimin e arsimit të lartë dhe në formimin e shumë brezave”./TV Prizreni/

