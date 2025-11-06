10.1 C
Zafir Berisha u bën thirrje banorëve të Billushës të votojnë për Artan Abrashin

By admin

Kryetari i Bashkimit Demokratik të Prizrenit, Zafir Berisha, ka zhvilluar një takim me qytetarët e fshatit Billushë, në kuadër të fushatës për balotazhin e zgjedhjeve lokale.

Gjatë këtij takimi, ai u ka bërë thirrje banorëve që të votojnë për kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashin.

Në një postim në rrjetin social Facebook, Berisha ka theksuar se Bashkimi Demokratik i Prizrenit përfaqëson një forcë që angazhohet për ndershmëri, punë dhe zhvillim, duke kundërshtuar, sipas tij, “koalicionet e natës” dhe “pazargjinjtë politikë”.

“Në 9 nëntor, le ta tregojmë fuqinë tonë dhe fuqinë e Bashkimit Demokratik të Prizrenit! Duke votuar për Artan Abrashin me numër 105, votojmë për partneritet, stabilitet dhe vazhdimësi të projekteve tona të përbashkëta”, ka shkruar Berisha.

Ai ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes në votim, duke e cilësuar çdo votë si vendimtare për të ardhmen e qytetit.

Balotazhi për kryetar të Komunës së Prizrenit do të mbahet më 9 nëntor, ku përballen Artan Abrashi nga LVV dhe Shaqir Totaj nga PDK.

Kurti në Korishë mbështet Artan Abrashin për balotazhin e Prizrenit
Ish-deputetja Mubera Mustafa: Edhe pse jam veterane e LDK-së, e votoj Shaqir Totajn – për arsye të qarta dhe të sinqerta

