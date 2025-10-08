Punëtori për restaurimin e eksponateve prej druri në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit po zhvillohet një punëtori e rëndësishme për restaurimin dhe konservimin e eksponateve prej druri, e organizuar nga Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRKT) në bashkëpunim me Kompleksin, raporton PrizrenPress.
Drejtori i QRKT-së në Prizren, Samir Hoxha, gjatë një vizite në këtë punëtori, vlerësoi përkushtimin e stafit të muzeut dhe punën e kujdesshme që po bëhet për ruajtjen e objekteve me vlerë historike.
“Sot pata një vizitë shumë të bukur në Kompleks, ku pashë nga afër përkushtimin e stafit të muzeut që me dashuri ruajnë vlerat tona të çmuara”, u shpreh Hoxha.
Ai gjithashtu shprehu mirënjohje të veçantë për Venera Radën, e cila po kontribuon vullnetarisht në procesin e restaurimit, duke e cilësuar atë si një shembull të vërtetë profesionalizmi dhe dashurie për trashëgiminë kulturore./PrizrenPress.com
KLIKO EDHE: https://www.facebook.com/share/r/19jWCqF81x/
Marketing
KLIKO EDHE: https://www.facebook.com/share/v/17b1Lkn95o/
Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë
9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit
26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!
Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren