Punëtori për restaurimin e eksponateve prej druri në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

By admin

Në Kompleksin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit po zhvillohet një punëtori e rëndësishme për restaurimin dhe konservimin e eksponateve prej druri, e organizuar nga Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRKT) në bashkëpunim me Kompleksin, raporton PrizrenPress.

Drejtori i QRKT-së në Prizren, Samir Hoxha, gjatë një vizite në këtë punëtori, vlerësoi përkushtimin e stafit të muzeut dhe punën e kujdesshme që po bëhet për ruajtjen e objekteve me vlerë historike.

“Sot pata një vizitë shumë të bukur në Kompleks, ku pashë nga afër përkushtimin e stafit të muzeut që me dashuri ruajnë vlerat tona të çmuara”, u shpreh Hoxha.

Ai gjithashtu shprehu mirënjohje të veçantë për Venera Radën, e cila po kontribuon vullnetarisht në procesin e restaurimit, duke e cilësuar atë si një shembull të vërtetë profesionalizmi dhe dashurie për trashëgiminë kulturore./PrizrenPress.com

Lahutari shqiptar përballë studiuesit të Harvardit – Salih Uglla (Uglanini) në koleksionit e Millman Parry-t
Zafir Berisha: Vërrini është zemra kombëtare e Prizrenit

