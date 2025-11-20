13.1 C
Nait Hasani: Lamtumirë, Lumi, shoku im!

Veprimtari i çështjes kombëtare dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, Nait Hasani, ka kujtuar me dhimbje shokun e tij, Lumni Lushajn, i cili humbi jetën në një aksident komunikacioni më 18 nëntor.

Hasani ka thënë se vdekja e Lumni Lushajt është një humbje e madhe, pasi ai ishte një luftëtar për çlirimin e Kroacisë dhe një njeri që bëri gjithçka për luftën e UÇK-së; një njeri që dha gjithçka nga jeta dhe dituria e tij për shtetin e Kosovës dhe të Kroacisë.

Kujtimi i plotë i Nait Hasanit:

Lamtumirë,

Lumi, shoku im,

Vdekja e tij është humbje e madhe e një luftëtari për çlirimin e Kroacisë, e një njeriu që bëri gjithçka për luftën e UÇK-së, e një njeriu që dha gjithçka nga jeta dhe dituria e tij për shtetin e Kosovës dhe të Kroacisë.

 

Ai ishte i afërt me çdo njeri. Ishte pjesë e presidencës kroate, njeri me integritet dhe autoritet të pazëvendësueshëm, njohës i jashtëzakonshëm i fushave të sigurisë. Ishte njeri kyç në lidhjet mes Kosovës dhe Kroacisë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë; kishte ndikim të rëndësishëm edhe tek shtetet mike në marrëdhëniet me Kosovën, si Izraeli, si dhe në bashkëpunimin me kongresmenë si Engel e Rabin në mbështetje të Kosovës.

Lumi ishte dritë. Ai hapte dyert kudo për Kosovën dhe qytetarët e saj.

Ike shumë herët, shoku im. Na le dhimbjen dhe krenarinë bashkë. Ne jemi krenarë me veprën tënde, ne që të patëm mes nesh – një atdhetar të paepur të Kosovës.

Të qoftë i lehtë dheu i Kosovës!

Lavdi veprës sate, Lum!

