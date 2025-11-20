Nait Hasani: Lamtumirë, Lumi, shoku im!

Veprimtari i çështjes kombëtare dhe deputeti i Kuvendit të Kosovës, Nait Hasani, ka kujtuar me dhimbje shokun e tij, Lumni Lushajn, i cili humbi jetën në një aksident komunikacioni më 18 nëntor.
Hasani ka thënë se vdekja e Lumni Lushajt është një humbje e madhe, pasi ai ishte një luftëtar për çlirimin e Kroacisë dhe një njeri që bëri gjithçka për luftën e UÇK-së; një njeri që dha gjithçka nga jeta dhe dituria e tij për shtetin e Kosovës dhe të Kroacisë.
Kujtimi i plotë i Nait Hasanit:
Lumi, shoku im,
Ai ishte i afërt me çdo njeri. Ishte pjesë e presidencës kroate, njeri me integritet dhe autoritet të pazëvendësueshëm, njohës i jashtëzakonshëm i fushave të sigurisë. Ishte njeri kyç në lidhjet mes Kosovës dhe Kroacisë në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë; kishte ndikim të rëndësishëm edhe tek shtetet mike në marrëdhëniet me Kosovën, si Izraeli, si dhe në bashkëpunimin me kongresmenë si Engel e Rabin në mbështetje të Kosovës.
Lumi ishte dritë. Ai hapte dyert kudo për Kosovën dhe qytetarët e saj.
Ike shumë herët, shoku im. Na le dhimbjen dhe krenarinë bashkë. Ne jemi krenarë me veprën tënde, ne që të patëm mes nesh – një atdhetar të paepur të Kosovës.
Të qoftë i lehtë dheu i Kosovës!
Lavdi veprës sate, Lum!
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren