20-shi i LDK-së – Do të jem zëri i familjeve të varfëra

By admin

Unë jam Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit nga LDK-ja, dhe mbaj numrin 20 në fletëvotim.

Si drejtor i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale në Komunën e Prizrenit në vitin 2019, pata nisur për herë të parë programin e meremetimit të shtëpive të familjeve në nevojë. Gjatë atij viti, u përfunduan meremetimet e 40 shtëpive, përfshirë dyer, dritare, banjo dhe instalime të plota.

Për vitin 2020, të gjitha procedurat ligjore ishin të përfunduara dhe gati për t’i përfshirë 40 familje të tjera në këtë program jetik.

Nëse zgjidhem anëtar i Kuvendit të Prizrenit bashkë me LDK-në, do të realizojmë meremetimin e mbi 200 shtëpive të familjeve në nevojë në komunën tonë, duke siguruar kushte më të mira për jetesë për çdo qytetar.

Në katër vitet e fundit, ne pamë shpesh neglizhencë ndaj më të dobëtëve – unë premtoj se kjo do të ndryshojë!

Zgjidhni përvojën, përkushtimin dhe një të ardhme më të mirë për Prizrenin.

Dr. Fejzë Kabashi, numër 20 në fletëvotim.

Zhbllokohet kanalizimi në banesat sociale në Petrovë të Prizrenit
200-vjetori i lindjes së Pashko Vasës, ideologut të Rilindjes Kombëtare

