Fjolla Berisha Dorambari i bashkohet LDK-së në Prizren

Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prizren i është bashkuar Fjolla Berisha Dorambari, një profil i njohur në fushën e gazetarisë dhe komunikimit.

Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Degës së LDK-së në Prizren, Dritan Selmanaj, përmes një postimi publik.

“Me kënaqësi e mirëpresim në rrugëtimin tonë politik një profil të dalluar, zonjën Fjolla Berisha Dorambari, një emër i njohur në fushën e gazetarisë dhe komunikimit”, ka shkruar Selmanaj, raporton PrizrenPress.

Ai ka theksuar se Fjolla ka përfunduar studimet master në Gazetari dhe Komunikim, ndërsa përvojën e saj profesionale e ka nisur në televizionin lokal TV Besa. “Ka treguar përkushtim, etikë të lartë dhe profesionalizëm në raportim”, thuhet më tej në njoftim.

Sipas Selmanajt, aderimi i saj në subjektin që ai udhëheq është dëshmi e mbështetjes që qytetarët po japin për vizionin e LDK-së në nivel lokal. “Aderimi i Fjollës në LDK është një dëshmi e besimit që qytetarët kanë për vizionin tonë, për një politikë me integritet, për zhvillim dhe përfaqësim dinjitoz”.

Ai shtoi se kontributi i saj pritet të jetë i rëndësishëm për partinë dhe qytetarët e Prizrenit. “Ajo vjen për të dhënë kontributin e saj me zë të arsyes, me guximin e fjalës së lirë dhe me përvojën profesionale që do t’i shërbejë LDK-së dhe qytetarëve të Prizrenit”.

Në fund të njoftimit, kryetari i LDK-së në Prizren i ka uruar mirëseardhje: “Mirë se erdhe Fjolla! Bashkarisht për një Prizren që ecën përpara. Na priftë e mbara”.

Fjolla Berisha Dorambari është e martuar dhe nënë e dy fëmijëve./PrizrenPress.com

