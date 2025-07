Defekti në rrjetin elektrik ndërpret furnizimin me ujë të pijshëm në Zhur, Vërmicë, Dobrusht dhe Shkozë

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” sh.a. ka njoftuar se për shkak të një defekti në rrjetin elektrik të KEDS-it në stacionin e pompave në Vermicë, është ndërprerë furnizimi me ujë të pijshëm në disa zona të komunës së Prizrenit.

Zonat e prekura nga kjo ndërprerje janë: Zhur, Vërmicë, Dobrusht dhe Shkozë, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, ekipet teknike të ujësjellësit, në bashkëpunim me ato të KEDS-it, janë në terren dhe po punojnë për sanimin e defektit dhe rikthimin e furnizimit me ujë në afatin më të shpejtë të mundshëm.

“Ekipet tona janë në terren në bashkëpunim me ekipet e KEDS-it dhe po punojnë me përkushtim për sanimin e problemit dhe rikthimin e furnizimit me ujë sa më parë që të jetë e mundur”, thuhet në njoftimin e kompanisë./PrizrenPress.com