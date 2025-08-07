30.1 C
Kulture

Hapet Fardi Fest 2025 në Gradish të Rahovecit – Latifi: Kultura na bashkon si një

By admin

Në kompleksin përkujtimor të dëshmorëve të kombit në Gradish të Rahovecit është hapur mbrëmë edicioni i sivjetmë i Fardi Fest 2025, një ngjarje që po shndërrohet në një pikëtakim të rëndësishëm mes brezave, kulturës dhe mërgatës shqiptare.

Në hapje të festivalit mori pjesë edhe kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, i cili theksoi vlerën që mbart ky organizim për ruajtjen e identitetit kombëtar dhe forcimin e lidhjeve me diasporën.

“Në një mjedis të mbushur me dashuri për vendlindjen, me këngë, valle dhe ngjyra tradite që shprehin rrënjët e thella të krenarisë sonë kombëtare, ndieva fuqinë që ka kultura për të na bashkuar si një”, u shpreh kryetari Latifi, raporron PrizrenPress.

Ai theksoi se Fardi Fest është më shumë se një festë kulturore – është një mesazh i qartë për rëndësinë e trashëgimisë dhe përkushtimit të përbashkët për ruajtjen e saj.

“Fardi Fest është një urë lidhëse ndërmjet atyre që jetojnë në vendlindje dhe atyre që iu rreh zemra për të nga larg. Është një shembull i bashkëpunimit, përkushtimit dhe dashurisë për kulturën dhe vendin tonë”, tha Latifi.

Kryetari i Rahovecit falënderoi organizatorët, artistët, vullnetarët dhe të gjithë të pranishmit për kontributin e tyre dhe premtoi përkrahje të vazhdueshme institucionale për këtë dhe çdo iniciativë që promovon trashëgiminë kulturore.

“Do të jemi gjithmonë pranë aktiviteteve që forcojnë lidhjen me mërgatën dhe që i japin jetë Rahovecit tonë të dashur”, përfundoi ai.

Kryetari Latifi ftoi qytetarët që të marrin pjesë edhe sot, më 7 gusht, në mbrëmjen përmbyllëse të Fardi Fest 2025, e cila pritet të kulmojë me një program të pasur artistik e tradicional./PrizrenPress.com

