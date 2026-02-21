4.8 C
Bashkimi sot do të jetë pa trajner dhe pa një lojtar

By admin

Bashkimi do të jetë pa trajnerin, Igor Jovovic dhe basketbollistin Meriton Ismaili, në ndeshjen e sotme ndaj Boras.

Sipas njoftimit të klubit prizrenas, kjo pasi ata kanë probleme shëndetësore. Ndeshjen do ta udhëheqin asistentët e tij, Bledar Gjecaj dhe Elbesar Geshtenja.

”Për shkak të problemeve shëndetësore, Igor Jovovic dhe Meriton Ismaili nuk do të jenë prezent në këtë ndeshje. Ndeshjen do ta udhëheqin asistentët e tij, Bledar Gjecaj dhe Elbesar Geshtenja. Urojmë rikthim të shpejtë dhe shëndet të plotë për ta!”, thuhet në njoftim.

