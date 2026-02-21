Prizreni merr pikë jetike në Gjakovë

Në një ndeshje ku Vëllaznimi me çdo kusht kërkonte gol dhe besonte se goli i ardhur do t’ua sillte fitoren, ka qenë Prizreni që shkëputi një pikë në fund me një mbrojtje jashtëzakonisht kompakte dhe mirë të organizuar, duke marrë pikë jetike në luftë për mbijetesë në Ligë të Parë.
Vëllaznimi barazoi 0-0 me Prizrenin në përballjen e xhiros XXI të Ligës së Parë, ndërsa gjyqtari i ndeshjes pos 6 minutave shtesë që i dha pas minutës së 90-të, e çoi ndeshjen gati deri te minuta e 99-të — por, goli i shumë kërkuar i gjakovarëve s’erdhi assesi.
