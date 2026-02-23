10 C
Prizren
E hënë, 23 Shkurt, 2026
Hajnat e maskuar tentojnë të grabisin një shtëpi në Rahovec, dështojnë

By admin

 

Policia ka bërë të ditur se persona të maskuar kanë hyrë në një shtëpi dhe kanë tentuar të vjedhin gjësende, por kanë dështuar.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Ndërkaq, pronari i shtëpisë është sulmuar dhe i njëjti është dërguar për tretman mjekësor.

“Është raportuar se persona të dyshuar të panjohur  të maskuar dhe armatosur përmes dritares kanë depërtuar në shtëpinë  e viktimës mashkull kosovar. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, lidhur me rastin është njoftuar prokurori, rasti është duke u hetuar”, thuhet në raportin e policisë.

Vdes 44-vjeçari nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia
Totaj priti koordinatorin e ri të OKB-së, Stephen O’Malley

