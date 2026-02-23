Hajnat e maskuar tentojnë të grabisin një shtëpi në Rahovec, dështojnë

Policia ka bërë të ditur se persona të maskuar kanë hyrë në një shtëpi dhe kanë tentuar të vjedhin gjësende, por kanë dështuar.
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Ndërkaq, pronari i shtëpisë është sulmuar dhe i njëjti është dërguar për tretman mjekësor.
“Është raportuar se persona të dyshuar të panjohur të maskuar dhe armatosur përmes dritares kanë depërtuar në shtëpinë e viktimës mashkull kosovar. Viktima ka pranuar tretman mjekësor, lidhur me rastin është njoftuar prokurori, rasti është duke u hetuar”, thuhet në raportin e policisë.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren