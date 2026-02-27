9.9 C
Prizren
E premte, 27 Shkurt, 2026
Totaj prezanton raportin për vitin 2025

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka prezantuar raportin e punës për periudhën janar–dhjetor 2025, duke theksuar investimet dhe projektet e realizuara gjatë vitit të kaluar.

“Gjatë vitit 2025 kemi realizuar investime të rëndësishme në infrastrukturë, shëndetësi, objekte arsimore, kulturore dhe sportive, si dhe në rrjetet e shërbimeve publike. Ky vit ka qenë një periudhë e angazhimit intensiv institucional dhe përkushtimit maksimal për përmirësimin e jetës së qytetarëve”, ka deklaruar Totaj para anëtarëve të Kuvendit Komunal.

Raporti u shoqërua me kritika nga opozita. Karanfil Haxhillari nga Lëvizja Vetëvendosje (LVV) e cilësoi dokumentin si të paplotë dhe me karakter promovues.

“Ky nuk është raport serioz llogaridhënës, por më shumë ngjan me një broshurë promovuese”, është shprehur ai gjatë diskutimit.

Ndërkaq, Ilir Gashi, po ashtu nga LVV, ndërpreu fjalimin e tij pas largimit nga salla të kryetarit Totaj. Në shenjë pakënaqësie, anëtarët e LVV-së dhe të subjektit BD liruan sallën e mbledhjes.Pavarësisht tensioneve, seanca vazhdoi me shqyrtimin e pikave të tjera të rendit të ditës.

