“Liga nuk ka qenë kurrë më e fortë”- Munishi flet për rivalitetin dhe fillimin e sezonit me Lirinë

Trajneri i Lirisë së Prizrenit, Ismet Munishi, ka dhënë një intervistë për Telegrafin, ku ka folur për ecurinë e skuadrës, rivalitetin në Ligën e Parë dhe objektivat për këtë sezon.

Ai është shprehur i kënaqur me formën e ekipit dhe ka theksuar se kampionati aktual është ndër më të fortët në vitet e fundit.

“Kampionati është jashtëzakonisht i vështirë. Grupi është jashtëzakonisht i mirë. Skuadra është fizikisht e përgatitur shumë mirë dhe me thënë të drejtën, edhe informatat po i pranojnë shumë mirë”, ka thënë fillimisht trajneri Munishi.

Ai theksoi se është i kënaqur me mënyrën se si skuadra ka arritur të zbatojë idetë e tij në një kohë të shkurtër.

“Jam shumë i kënaqur që kemi arritur të luajmë futbollin që e dua dhe kam besim të madh te grupi. Të gjitha skuadrat e mëdha janë rivalët tanë”.

Munishi veçoi edhe KF Ramiz Sadiku si një nga befasitë e sezonit.

“Edhe Ramiz Sadiku do ta fusja mes rivalëve. Është skuadër e mirë, ka bërë punë shumë të mirë dhe është befasia e kampionatit”, tha Munishi, duke shtuar se shumë ekipe me traditë po e bëjnë garën edhe më të fortë.

Sa i përket presionit dhe rivalitetit, trajneri u shpreh se presioni ekziston te të gjitha skuadrat.

“Presioni është prezent te të gjitha skuadrat. Liga nuk ka qenë kurrë më e fortë. Në fund do të shihet kush e përballon më mirë presionin, por unë jam shumë optimist për ekipin tim”.

Munishi nënvizoi se rezultatet aktuale janë fryt i një pune të vazhdueshme në klub.

“Te Liria është bërë punë shumë e mirë edhe më herët. Ne nuk kemi ardhur me shkop magjik, meritat i kanë edhe trajnerët që kanë qenë para nesh, sepse skuadra ka qenë e përgatitur dhe klubi është i organizuar”, theksoi trajneri.

Në fund, Munishi u shpreh i lumtur me aventurën e tij te Liria.

“Me thënë të drejtën besoj që më shumë Superligës i mungon Munishi. Unë jam shumë i kënaqur, edhe në Ligën e Parë unë e kam futbollin pasion. Jam ardh me një klub shumë të madh edhe besoj që kemi me bë gjëra të mira”, përfundoi Munishi.

Aktualisht, Liria renditet në vendin e pestë me 42 pikë.

Kryesimin e mban Trepça ’89 me 45 pikë, ndërsa Vushtrria në vendin e dytë me 44 pikë, Dinamo në vendin e tretë me 44 pikë poashtu, kurse në pozitën e katërt renditet Feronikeli me 43 pikë. /Telegrafi/

Arrestohet i dyshuari se ia vodhi portofolin një qytetari në Prizren
Policia ndërmerr aksion kundër parkingjeve të parregullta në Prizren – 106 gjoba për dy orë

