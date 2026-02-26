Është arrestuar një person në Prizren, pasi është kapur në flagrancë duke vjedhur portofolin e një personi në tregun e qytetit.
I dyshuari me shtetësi të Shqipërisë tentoi të vjedhë portofolin që kishte dokumente dhe 75 € para të gatshme.
Njësitet policore në vendin e ngjarjes kanë gjetur vetëm portofolin me dokumente. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje.
