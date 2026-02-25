5.4 C
Prizren
Një furrë e bukës përfshihet nga zjarri në Rahovec

By admin

Një furrë e bukës në Rahovec, është përfshirë nga zjarri. Ngjarja ka ndodhur konkretisht në rrugën “Selajdin Mullabazi”, rreth orës 22:05.

Lajmin për Klankosova.tv e ka konfirmuar Sheremet Elezaj, zëdhënës i Policisë rajonale në Gjakovë.

Elezaj tha se njësia e zjarrfikësve ka reaguar menjëherë dhe ka arritur ta lokalizojë zjarrin.

“Përveç disa druve që janë djegur brenda objektit, dëme të tjera nuk janë raportuar”, deklaroi Elezaj.

Lajmet e Fundit

