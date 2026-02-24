7.7 C
Prizren
E martë, 24 Shkurt, 2026
Çahet toka në “Tusus” të Prizrenit, banorët ndihen të rrezikuar

By admin

Banorët e lagjes “Tusus” të Prizrenit janë të shqetësuar për faktin se toka në këtë pjesë, po çahet dita-ditës, dhe të po ndihen të rrezikuar.

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Në këtë lagje ka ndodhur plasaritje e madhe e tokës, ndërsa shtoi se nga kjo çarje përafërsisht 30 metra larg saj, ndodhen shtëpitë e banimit.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

“Ata janë në ankth dhe po ndjehen të rrezikuar për jetën e tyre dhe të familjarëve. Sipas banorëve, ata kanë informuar Drejtorinë për Emergjenca dhe siguri në Prizren që të intervenohet në mënyrë urgjente”, njofton Klan Kosova.

Drejtoria tashmë ka dërguar një komision vlerësues në vendin e ngjarjes.

SHSKUK sqaron bashkëpagesën prej 3 eurosh për personat shoqërues
42 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

