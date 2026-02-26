10.1 C
Prizren
E enjte, 26 Shkurt, 2026
Vajza me probleme psiqike rrah nënën në Malishevë

By admin

Në Malishevë është raportuar një rast i dhunës në familje.

Sipas policisë, ankuesja ka deklaruar se është sulmuar fizikisht nga vajza e saj, e cila vuan nga probleme të shëndetit mendor.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Në raport bëhet e ditur se viktima nuk ka pranuar tretman mjekësor pas rastit.

Rasti është iniciuar si dhunë në familje dhe po hetohet nga organet kompetente./

