Përurohet banimi social 01 në Malishevë

By admin

Është përuruar objekti i banimit social 01 në Malishevë, projekt i realizuar në bashkëfinancim me Fondin Kosovar për Efiçiencë të Energjisë (FKEE) dhe i mbështetur nga fondet e Bashkimit Europian.

Në ceremoninë e përurimit morën pjesë Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, ministrja e Ekonomisë në detyrë, Artane Rizvanolli, drejtori i FKEE-së, Driton Hetemi, përfaqësues të Bashkimit Europian në Kosovë, Alessandro Bianciardi, përfituesit e projektit dhe anëtarë të komunitetit lokal, raporton PrizrenPress.

Gjatë fjalës së tij, kryetari Ekrem Kastrati shprehu mirënjohje për bashkëpunimin institucional dhe mbështetjen financiare që ka mundësuar realizimin e këtij projekti, duke theksuar rëndësinë e tij për përmirësimin e kushteve të jetesës së qytetarëve në nevojë.

“Ky investim është shembull i mirë i bashkëpunimit mes komunës dhe partnerëve ndërkombëtarë. Urime përfituesve dhe gjithë qytetarëve të Malishevës.”, tha ai.

Nga një fjalë rasti në këtë ceremoni kanë mbajtur edhe ministrja në detyrë Rizvanolli, përfaqësuesi i zyrës së BE-së në Kosovë, Bianciardi dhe drejtori i FKEE-së, Hetemi.

Për realizimin e këtij projekti, FKEE ka participuar me 90% dhe Komuna me 10% të vlerës totale të projektit./PrizrenPress.com

Suhareka dhe GERMIN nënshkruajnë Memorandum Bashkëpunimi për angazhimin e diasporës
Kush është Rumi/ Poeti persian që edhe pas 814 vitesh vijon të shesë miliona kopje

