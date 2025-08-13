30.7 C
Prizren
E mërkurë, 13 Gusht, 2025
type here...

FokusSiguri

Gjykata e Prizrenit cakton një muaj paraburgim ndaj të dyshuarit për trafikim me narkotikë

By admin

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, ka caktuar masën e paraburgimit prej një (1) muaji ndaj të pandehurit H.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale të “blerjes, posedimit, shpërndarjes dhe shitjes së paautorizuar të narkotikëve”, e jo për vepra të tjera siç është raportuar gabimisht më herët.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Sipas njoftimit zyrtar të gjykatës, masa e paraburgimit është caktuar deri më 11 shtator 2025, pas kërkesës së Prokurorisë Themelore dhe pas vlerësimit të gjyqtares së procedurës, e cila konstatoi se ekzistojnë arsyet ligjore për këtë masë.

Gjatë seancës, gjykata ka analizuar provat e mbledhura deri më tani, të cilat, sipas saj, përbëjnë bazë të mjaftueshme për të dyshuar se i pandehuri, në periudhën e papërcaktuar deri më 11 gusht 2025, ka qenë i përfshirë në shpërndarjen dhe shitjen e substancave narkotike të llojit kokainë në qytetin e Prizrenit.

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Më 12 gusht 2025, policia ka bastisur banesën e të pandehurit në rrugën “William Walker”, ku janë sekuestruar prova të shumta, përfshirë:

Sasi të konsiderueshme të substancës së dyshuar narkotike (kokainë), përfshirë 3.3 kg të ambalazhuara në formë tullash, si dhe 1.1 kg në qese të ndryshme,

Pajisje për paketim dhe peshim të narkotikëve (peshore digjitale, pajisje për vakum, qese najloni etj.),

Kartëmonedha në prerje të ndryshme,

Një skalper dhe mjete të tjera ndihmëse për paketim.

Gjykata gjithashtu ka marrë parasysh të kaluarën kriminale të të pandehurit, i cili më parë është dënuar për vepra të ngjashme penale, duke theksuar se ekziston rreziku i përsëritjes së veprës në rast të lënies së tij në liri.

Në arsyetimin e vendimit, Gjykata ka theksuar se masa e paraburgimit është e nevojshme për të garantuar prezencën e të pandehurit në fazat e mëtejme të procedurës penale dhe për të parandaluar arratisjen apo pengimin e hetimeve.

Marketing

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shpërthen zjarri në fshatin Shirokë të Suharekës

Më Shumë

Fokus

Nis hetimi për një gurthyes për degradim e shkatërrim të mjedisit në Suharekë

Policia e Kosovës ka iniciuar rast për degradim dhe shkatërrim të ambientit ndaj një gurëthyesi në fshatin Samadrexhë të Suharekës. Policët kanë gjetur në gurëthyes...
Sport

Liria nis sezonin në Pejë ndaj Rilindjës 1974

Liria e Prizrenit do ta nisë këtë javë sezonin e ri të futbollit si mysafir, duke u përballur me FC Rilindja 1974 në Pejë. Njoftimi...

Lovre Basic i bashkohet Yllit

Përdorën armë në dasma – 3 të ndaluar dhe 4 pistoleta të sekuestruara në rajonin e Prizrenit

Super-nënkalimi 8 milionësh i Malishevës përurohet në mënyrë të veçantë

SHKA “Malesori” nga Gjonaj i Hasit ftohet në Festivalin Ndërkombëtar të Folklorit në Bullgari

Prof. dr. Samedin Haxhijaha nderohet post mortem me dekoratën për humanizëm ‘Dr. Ali Sokoli’

Një person në Bellanicë të Malishevës gjendet pa shenja jete në një fushë

Përleshje në Prizren, arrestohet i dyshuari që dëmtoi veturën e policisë

Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Gjinoc

Prokuroria e Prizrenit kërkon paraburgim për të arrestuarin për fajde – i dyshuari u kap në flagrancë duke marrë 5 mijë euro kamatë

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova” (Pamje)

Yll Limani dhuron 10.000 euro për Kinemanë Solare të DokuFest

Tre të ndaluar dhe dy aktakuza nga Prokuroria Themelore në Prizren brenda 24 orëve

“Fillimisht i nxitën qentë në përleshje” – Prokuroria jep detaje për vrasjen me thikë në Prizren

Vazhdon tradita, mbahet edicioni i 75-të i kërcimeve nga Ura e Fshajt

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne