Shpërthen zjarri në fshatin Shirokë të Suharekës

Zjarri ka shpërthyer në fshatin Shirokë të Suharekës.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i kësaj komune, Bali Muharremaj.
“Kujdes me zjarret. Në Shirokë po bëjmë përpjeke në shuarjen e tij. Temperaturat ende janë te larta”, ka shkruar ai.
Kosova është duke u përballur me një valë të madhe zjarresh që po përfshijnë të gjithë territorin e saj, ka bërë të ditur Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME).
Kreu i agjencisë, Genc Metaj, në një konferencë për media, deklaroi se vetëm gjatë javës së fundit janë raportuar mbi 633 raste të zjarreve, duke e cilësuar situatën si shqetësuese dhe serioze.
