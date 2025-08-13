30.7 C
Prizren
E mërkurë, 13 Gusht, 2025
Shpërthen zjarri në fshatin Shirokë të Suharekës

Zjarri ka shpërthyer në fshatin Shirokë të Suharekës.

Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i kësaj komune, Bali Muharremaj.

“Kujdes me zjarret. Në Shirokë po bëjmë përpjeke në shuarjen e tij. Temperaturat ende janë te larta”, ka shkruar ai.

Kosova është duke u përballur me një valë të madhe zjarresh që po përfshijnë të gjithë territorin e saj, ka bërë të ditur Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave (AME).

Kreu i agjencisë, Genc Metaj, në një konferencë për media, deklaroi se vetëm gjatë javës së fundit janë raportuar mbi 633 raste të zjarreve, duke e cilësuar situatën si shqetësuese dhe serioze.

