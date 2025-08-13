Ballkani, klubi i ranguar më së miri ndër klubet shqiptare në Evropë

UEFA ka publikuar listën e re të klubeve më të forta në Evropë.
Kësaj liste i prin Real Madridi, ndërsa, siç edhe pritej, pasohet nga klube gjermane, italiane e angleze.
Top-dhjetëshja e klubeve më të forta evropiane përbëhet nga Bayerni (2), Interi (3), Manchester City (4), Liverpooli (5), Parisi (6), Leverkuseni (7), Dortmundi (8), Barcelona (9) dhe Roma (10).
Por, si qëndrojnë klubet e Kosovës, të Shqipërisë dhe të vendeve të tjera të rajonit në këtë listë?
Klankosova.tv ua sjell një përmbledhje:
FC Ballkani nga Suhareke është “krenaria” e klubeve shqiptare në Evropë, duke u renditur në vendin e 163-të nga 415 klube zyrtare në Evropë.
Pas saj vjen Drita e Gjilanit, në vendin e 190-të. Pastaj Prishtina (333), Llapi (339), si dhe Malisheva, Dukagjini dhe Gjilani në pozitat 373, 374 respektivisht 375.
Si qëndrojnë klubet e Shqipërisë?
Klubi më i vlefshëm shqiptar është Partizani, i cili renditet në vendin e 179-të.
Vllaznia vjen e dyta në vendin e 208-të, kurse Tirana, Laçi, Egnatia, Teuta e Dinamo City janë të gjitha në pozitat mbi 300.
Klubi më i vlefshëm nga rajoni
Kroacia duket të jetë shteti me renditjen më të mirë në këtë listë, duke zënë vendin e 40 me Dinamon.
Kurse Serbia, me Cërvena Zvezdën zë vendin e 60-të, dhe Partizanin në të 80-tin.
Maqedonia e Veriut del të jetë shumë më larg se klubet e Kosovës. Renditja nis me Shkëndijen e Tetovës, në vendin 250, pastaj Shkupi në të 253-tin e Struga në të 268-tin, për të vazhduar me klube tjera të renditura edhe më poshtë. /Klankosova.tv
