Gjyshi raporton të zhdukur mbesën dhe nipin në Nashec të Prizrenit

By admin

Një rast zhdukjeje është raportuar në fshatin Nashec të Prizrenit, ku një gjysh ka njoftuar policinë se mbesa dhe nipi i tij janë larguar nga shtëpia dhe nuk janë kthyer më.

Sipas raportit 24 orësh, të dy personat e zhdukur janë të njohur për recidivizëm.

Policia ka konfirmuar se ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të këtij rasti dhe për gjetjen e tyre, raporton PrizrenPress.

