Gjendet në mjet shpërthyes në Prizren, ndërhynë FSK-ja

By admin

Një qytetar ka raportuar se ka hasur në një mjet të dyshuar shpërthyes në rrugën “Idriz Ngucati” në Prizren.

Sipas Policisë së Kosovës, ankuesi ka informuar autoritetet rreth dyshimeve për mjetin shpërthyes.

Menjëherë pas pranimit të informacionit, njësitet përkatëse të Policisë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë siguruar perimetrin përreth për të garantuar sigurinë publike.

Ndërkohë, njësia për deminim e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) ka ndërhyrë dhe ka tërhequr mjetin e dyshuar për t’u analizuar më tej.

Fatmirësisht, nuk është raportuar për të lënduar apo dëme materiale.

Banorët e disa fshatrave të Prizrenit protestojnë pas një jave pa energji elektrike

