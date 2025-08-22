Sulmoi fizikisht zyrtarët policorë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Një person është arrestuar ditën e enjte në fshatin Kobaj të Prizrenit, pasi i njëjti ka sulmuar fizikisht zyrtarët policorë.
Në njoftim thuhet se policët ishin në një asistencë të një institucioni.
“Është arrestuar i dyshuari kosovar, pasi që ka sulmuar fizikisht zyrtarët policorë të cilët ishin në asistencë të një institucioni. Njësitet policore janë duke u marrë me rastin. Me vendim të prokurorit, i dyshuari pas intervistimit është dërguar në mbajtje”./
