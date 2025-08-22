27.3 C
Prizren
E premte, 22 Gusht, 2025
Lajme

Avdyli: Duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt

By admin

Haxhi Avdyli nga Lëvizja Vetëvendosje, pak para nisjes së seancës konstitutive, është deklaruara para mediave.

Ai akuzon ish-opozitën se nuk po duan të arrijnë funksionalizimin e institucioneve të Kosovës.

“Neve shprehim keqardhje për ta, sepse qytetari po e sheh se kush është bllokuese”, tha ai.

Avdyli shtoi se VV për pak do të mbajë mbledhje, ku dhe do të kuptohet emri propozues për kryetar të Kuvendit.

“Ne duhet të shkojmë në zgjedhe sa më shpejt”, shtoi tutje Abdyli.

Sulmoi fizikisht zyrtarët policorë, arrestohet i dyshuari në Prizren
Arrestohen dy persona në Prizren, sekuestrohen kokainë, marihuanë e para të gatshme

‘Ditët e Struzhës’ mbledhin bashkatdhetarët nga e gjithë diaspora

Struzha, e braktisur në më shumë se dy dekada, gumëzhinë në verë, nga banorët, të cilët punojnë e jetojnë larg saj për 11 muaj....
Fokus

20 vjeçari në Prizren arrestohet për trafikim me lëndë narkotike, i konfiskohen 42 doza qese marihuanë

Policia e Kosovës ka arrestuar një 20-vjeçar me inicialet A.Gj në Prizren, nën dyshimin për trafikim me lëndë narkotike. Gjatë bastisjes në shtëpinë e tij,...

Gjilani dhe Ballkani ndajnë pikët

Dr. Sherif Besimi, ambasadori i shëndetësisë së Prizrenit

Arkitekt Jusuf Xhibo angazhohet në restaurimin e Hamamit të Prizrenit

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi një mijë e 800 gjoba në trafik

Adnan Abrashi, publicisti që foli kur të tjerët heshtnin

OVL-UÇK: Gjithçka gati për protestën e 14 shtatorit në Hagë

Komuna e Suharekës dhe “Jetimat e Ballkanit” sot e nisin ndërtimin e objektit të zjarrfikësve

Sekretari Parlamentar i Gjermanisë viziton Prizrenin

Abrashi: Prizreni është gati për ndryshim

Aksident te rrethrrotullimi në Shirokë të Suharekës, vështirësohet qarkullimi

Fitore bindëse: Liria e nis sezonin me 3 gola në Pejë

Abrashi: 13 milionë euro për stadiumin e Prizrenit

Vendoset gurthemeli për objektin e ri të zjarrfikësve në Suharekë

Shtyhet afati i aplikimit për renovimin dhe rindërtimin e shtëpive në Rahovec

