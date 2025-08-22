Avdyli: Duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt

Haxhi Avdyli nga Lëvizja Vetëvendosje, pak para nisjes së seancës konstitutive, është deklaruara para mediave.
Ai akuzon ish-opozitën se nuk po duan të arrijnë funksionalizimin e institucioneve të Kosovës.
“Neve shprehim keqardhje për ta, sepse qytetari po e sheh se kush është bllokuese”, tha ai.
Avdyli shtoi se VV për pak do të mbajë mbledhje, ku dhe do të kuptohet emri propozues për kryetar të Kuvendit.
“Ne duhet të shkojmë në zgjedhe sa më shpejt”, shtoi tutje Abdyli.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren