27.3 C
Prizren
E premte, 22 Gusht, 2025
type here...

LajmeSiguri

Arrestohen dy persona në Prizren, sekuestrohen kokainë, marihuanë e para të gatshme

By admin

Policia e Kosovës në Prizren ka arrestuar dy persona të dyshuar për veprat penale që lidhen me narkotikët.

Gjatë kontrollit të realizuar në një shtëpi banimi, t janë sekuestruar po ashtu  provat materiale që ndërlidhen me veprën penale.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Sipas raportit 24-orësh janë sekuestruar  8.72 gramë substancë narkotike e dyshuar e llojit kokainë, 36.66 gramë substancë narkotike e dyshuar e llojit marihuanë, 1 pajisje DVR (e cila dyshohet se është përdorur për incizime apo mbikëqyrje), 2 telefona mobil, të cilët do të ekzaminohen për komunikime të mundshme lidhur me rrjetin e shpërndarjes, 200 euro para të gatshme, për të cilat dyshohet se mund të jenë të ardhura nga shitja e substancave narkotike.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Avdyli: Duhet të shkojmë në zgjedhje sa më shpejt
Next article
Nuk kalon as propozimi i ri nga LVV, Hekuran Murati dështon të bëhet kryetar i Kuvendit

Më Shumë

Sport

Spektakël basketbolli në Malishevë – Bero Kingdom kampion i turneut 3×3 

Për herë të parë në Malishevë u organizua turneu i basketbollit 3x3, që solli emocion dhe spektakël për qytetarët në sheshin qendror të qytetit. Hapjen...
Lajme

“Ekoregjioni’ në Prizren mbetet pa energji elektrike

Kryeshefi Ekzekutiv i Ndërmarrjes Publike KRM “Ekoregjioni” Sh.A. në Prizren, Burim Shala, ka reaguar pas ndërprerjes së energjisë elektrike në ambientet e kësaj ndërmarrjeje,...

Gratë nga Prizreni po interesohen për kurse profesionale pa pagesë

Dështon edhe përpjekja e 55-të për konstituim, s`kalojnë Haxhiu e Gërvalla

Prizreni i dyti në Kosovë për numrin e shkurorëzimeve gjatë qershorit

Aventurë dhe adrenalinë e re në Prizren – Zip Line ju bën të fluturoni mbi qytetin historik

Vjehrri rrah nusen në Rahovec

Një grup prej 39 personave paraqitën kërkesën për marrjen e parcelave në APK, ndalohet i dyshuari për keqpërdorim të pozitës në Prizren

Një person gjendet pa shenja jete në një restorant në Malishevë

E mitura e zhdukur në Nashec të Prizrenit kthehet në shtëpi, vëllai ende në kërkim

Zhduket një person në Prizren, familjarët kërkojnë ndihmë

Sekretari Parlamentar i Gjermanisë viziton Prizrenin

Policia shqiptoi për 24 orë, mbi një mijë e 800 gjoba në trafik

A do të ketë veprime sindikale në prag të vitit të ri shkollor, dekorohen nga SBASHK-u

Durrës: 7 vjeçarja nga Prizreni kërkon prindërit e saj

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne