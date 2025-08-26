27.1 C
Prizren
E martë, 26 Gusht, 2025
type here...

Sport

Prizreni sfidon Ramiz Sadikun në Prishtinë

By admin

FC Prizrenit do të zbresë në fushë të mërkurën më 27 gusht 2025, ku do të përballet me KF Ramiz Sadikun në stadiumin “Ramiz Sadiku” të Prishtinës.

Ndeshja pritet të fillojë nga ora 16:30, raporton PrizrenPress.

Në prag të sfidës, klubi prizrenas ka dhënë një mesazh motivues për futbollistët dhe tifozët, duke theksuar përgatitjen e plotë dhe frymën e skuadrës.

“Skuadra jonë është e bashkuar, e motivuar dhe e gatshme për sfidën e radhës! Me përkushtim dhe zemër në fushë, do të japim gjithçka për ngjyrat tona”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Malisheva nderon Lion Krasniqin, kampion i Gjermanisë në kikboks
Next article
Drejtoria për Arsim dhe Edukim në Malishevë takon drejtorët e shkollave për fillimin e vitit të ri shkollor

Më Shumë

Fokus

Totaj promovon Ujëvarën e Korishës: Ju ftoj ta vizitoni këtë margaritar turistik

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka shpërndarë pamje nga Ujëvara e Korishës, pas përfundimit të investimeve të realizuara në këtë pikë natyrore...
Fokus

Sekretari Parlamentar i Gjermanisë viziton Prizrenin

Ambasada Gjermane në Prishtinë ka njoftuar se Johann Saathoff, Sekretar Parlamentar i Shtetit pranë Ministrit Federal për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim të Gjermanisë, do...

Arkitekt Jusuf Xhibo angazhohet në restaurimin e Hamamit të Prizrenit

Arrestohet i dyshuari nga Mamusha për krim kibernetik, ishte dënuar me rreth dy vjet burgim efektiv

Albulena Haxhiu, Vlora Çitaku dhe Kujtim Shala zgjidhen nënkryetarë të Kuvendit

Zjarr në tokat përreth Mamushës

Balje: Kam shpresë që në këto 30 ditë dikush do të lëshojë pe

Prizreni siguron hyrje falas për tifozët ndaj Trepçës

E kapën për fyti, ia mbyllën gojën – tre hajna tmerrojnë një shtetase të huaj në Prizren, i grabitën 2000 euro dhe telefonin

Zaimina Vasjari lajmërohet nga jahti, pozon me bikini

Malisheva nderon Lion Krasniqin, kampion i Gjermanisë në kikboks

Arrestohen dy persona në Malishevë se u futën në një pronë private të armatosur, i kapen edhe armë

Tre fshatra të Prizrenit pa rrymë, arrestohet banori që kundërshtoi vendosjen e shtyllës elektrike

Abrashi: 13 milionë euro për stadiumin e Prizrenit

Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

Gati 2 mijë e 500 gjoba për 24 orë, Policia njofton për 80 aksidente trafiku

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne