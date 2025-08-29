Nis shitja online e biletave për ndeshjen Zvicër–Kosovë

Federata e Futbollit e Kosovës njofton se ka nisur shitja online e biletave për sektorin e tifozëve të Kosovës për ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës 2026, që zhvillohet më 5 shtator në Bazel, raporton PrizrenPress.
Federata Zvicerane ka vënë në dispozicion linkun përmes të cilit mund të sigurohen biletat për këtë sektor. Ky është linku: https://www.ticketmaster.ch/event/1761027560?CL_ORIGIN=ORIGIN25&language=en-us
