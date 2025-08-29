Trevon Allen, përforcimi i ri i Yllit

Golden Eagle Ylli ka njoftuar transferimin e basketbollistit amerikan Trevon Allen për sezonin 2025/2026, raporton PrizrenPress.
Ky përforcim vjen në një vit të veçantë për skuadrën nga Suhareka, e cila feston 50-vjetorin e themelimit. Allen pritet të luajë një rol kyç në rikthimin e ekipit drejt sukseseve dhe titujve, duke qenë pjesë e projektit ambicioz të klubit në këtë sezon jubilar.
Në njoftimin zyrtar, klubi theksoi se misioni i Allen është i qartë: të ndihmojë Golden Eagle Yllin të rikthehet në majat e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com
