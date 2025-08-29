29.9 C
Prizren
E premte, 29 Gusht, 2025
type here...

FokusSport

Trevon Allen, përforcimi i ri i Yllit

By admin

Golden Eagle Ylli ka njoftuar transferimin e basketbollistit amerikan Trevon Allen për sezonin 2025/2026, raporton PrizrenPress.

Ky përforcim vjen në një vit të veçantë për skuadrën nga Suhareka, e cila feston 50-vjetorin e themelimit. Allen pritet të luajë një rol kyç në rikthimin e ekipit drejt sukseseve dhe titujve, duke qenë pjesë e projektit ambicioz të klubit në këtë sezon jubilar.

Në njoftimin zyrtar, klubi theksoi se misioni i Allen është i qartë: të ndihmojë Golden Eagle Yllin të rikthehet në majat e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Nis shitja online e biletave për ndeshjen Zvicër–Kosovë

Më Shumë

Fokus

Totaj promovon Ujëvarën e Korishës: Ju ftoj ta vizitoni këtë margaritar turistik

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka shpërndarë pamje nga Ujëvara e Korishës, pas përfundimit të investimeve të realizuara në këtë pikë natyrore...
Lajme

Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

Një përleshje e dhunshme ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të së hënës në Prizren, ku një i ri ka mbetur i...

Protestë “non-stop” para Kuvendit, qytetari nga Prizreni u dërgon zarfa deputetëve me pyetje për bllokadën

Gati 2 mijë e 500 gjoba për 24 orë, Policia njofton për 80 aksidente trafiku

Kryeministri Kurti viziton edicionin e pestë të Autostrada Biennale në Prizren

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

Arrestohen dy persona në Malishevë se u futën në një pronë private të armatosur, i kapen edhe armë

Ndahet nga jeta ish-luftëtari i UÇK-së, Jahir Krasniqi

Artur Zheji përcillet për në banesën e fundit

Kërkohet ndihmë financiare për trajtimin mjekësor të Zarife Deçajt

18 vjet nga shuarja e Faruk Begollit

‘Drini i Bardhë’ fillon me fitore në Ligën e Dytë

Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

Prizreni pa fitore pas tri javësh, mposhtet 3:0 nga Ramiz Sadiku

Haxhi Avdyli nuk i ndal postimet rrëqethëse: Pse e doni kaq pak vendin tuaj? Kosova ju dha bukë, shtëpi e ju rriti

Kërkimi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne