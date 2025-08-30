30.9 C
Prizren
E shtunë, 30 Gusht, 2025
type here...

FokusSport

Në 49 vjetorin e lindjes, ‘Liria’ e Prizrenit përkujton dëshmorin dhe ish-futbollistin Përparim Thaçi

By admin

Klubi Futbollistik “Liria” ka përkujtuar sot ish-futbollistin e saj dhe dëshmorin e kombit, Përparim Thaçi, në 49-vjetorin e lindjes së tij. Me një mesazh prekës, klubi ka nderuar figurën e Thaçit, djaloshin nga Landovica, i cili u bë simbol i guximit, sakrificës dhe dashurisë për atdheun.

“Përparim Thaçi lindi më 30 gusht 1976 dhe me krenari veshi fanellën bardh e zi të Lirisë. Në fushë ishte lojtar i talentuar dhe i përkushtuar, por mbi të gjitha ishte njeri me shpirt të madh”, thuhet në njoftimin e klubit.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Në vitet e vështira për Kosovën, Thaçi la pas sportin për t’u bashkuar me radhët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ish-futbollisti i Lirisë u kthye në luftëtar të lirisë, duke dhënë jetën për atdheun më 27 maj 1998, në moshën vetëm 21-vjeçare.

“Me rënien e tij nuk u shua as ëndrra, as kujtimi i tij. Përkundrazi, ai u bë pjesë e pavdekshme e historisë sonë – shembull i guximit dhe sakrificës së brezit që solli Kosovën e lirë”, thuhet më tej në përkujtimin e klubit.

Stadiumi i qytetit në Prizren sot mban me krenari emrin e tij – “Përparim Thaçi” – si simbol i përjetësimit të veprës dhe sakrificës së tij. KF “Liria” thekson se emri i Thaçit do të jetojë gjithmonë në kujtesën e klubit dhe të brezave të rinj, si frymëzim për dashurinë ndaj vendit dhe sportit./PrizrenPress.com/

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Albulena Balaj-Halimaj kandidon për kryetare të Prizrenit: Po hyj në garë për të qenë zëri i atyre që s’u dëgjuan kurrë
Next article
Zafir Berisha: Në këtë garë zgjedhore prezantojmë vizionin tonë për Prizrenin, jo për t’i sulmuar të tjerët

Më Shumë

Fokus

Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit

Bashkimi ka bërë zyrtar transferimin e basketbollistit Jan Palokaj. Ai ka nënshkruar kontratë dyvjeçare me klubin prizrenas. “Jan Palokaj ka nënshkruar kontratë me klubin tonë për...
Kulture

Takimi me Isa Boletinin

Figurë publike britanike, diplomat dhe shkrimtar, Aubrey Herbert (1880–1923) ishte gjysmë-vëllai i Lord Carnarvonit, i njohur për zbulimin e varrit të Tutankhamunit. I lindur...

Liria e Prizrenit zhvillon ndeshjen e parë të këtij sezoni në shtëpi

Ndahet nga jeta gazetari Artur Zheji

Sot 27 vjet nga rënia e komandant Ismet Jasharit

Drejtori i QRTK-së në Prizren, Samir Hoxha, viziton ekspozitën e Autostrada Biennale

Prizren, 52-vjeçari gjendet i vetëvarur në malin e Kabashit

Totaj vizitoi fabrikën “Happy Chicken” në Korishë: Një model i zhvillimit të qëndrueshëm

Përurohet Qendra e re Shëndetësore në Studençan

Rubin Kryeziu, goditja e re e Drinit të Bardhë

Tentuan ta vrisnin me thikë – përleshja e dhunshme në Prizren lë të plagosur rëndë, arrestohen dy të rinj

Dështon për të dytën herë zgjedhja e Nenad Rashiqit, i merr veç 56 vota

Trevon Allen, përforcimi i ri i Yllit

Zhbllokohet Kuvendi, Dimal Basha i VV’së zgjidhet kryeparlamentar

Limaj me uniformë të veteranit bën homazhe për nder të Ditës së Dëshmorëve të Brigadës 121 Ismet Jashari – Kumanova

Çfarë po ndodh me Gjestin?

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne