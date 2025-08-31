Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

Në rajonin e Rahovecit, po vazhdon fushata e vjeljes së rrushit. Vreshtarët ankohen se përpunuesit pak po e paguajnë rrushin. Kërkojnë rritje të çmimit për 10 centë për kilogramë, e nëse kjo nuk ndodhë thonë se nuk do të dorëzojnë rrushin në bodrume. E, nga këta të fundit paralajmërojnë rritje të çmimit të rrushit.
Pamje piktoreske kanë këtë vit vreshtat e qytetit të rrushit – Rahovecit. Hardhitë kanë sasi të konsiderueshme dhe mjaft cilësore të rrushit, përkundër kushteve klimatike jo edhe aq të favorshme.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hadi Behluli, 62 vjeç, i cili ka rreth 2.5 hektarë me rrush, thotë për Radio Kosovën se është i pa kënaqur me çmimin me të cilin po blihet rrushi, nga bodrumet. E, kjo e ka shtyrë të dal edhe në rrugë për të shitur.
“Nuk jam i kënaqur me çmime, se çmimi si ka qenë vitin e kaluar ka mbet njëjtë, ani pse krejt çmimet po rriten. Edhe rrush nuk ka sivjet shumë, se e ka dëmtuar ngrica qe ka qenë. Vjet, çmimi i rrushit “smederevk” që e kam unë ka qenë 25 cent, ndërsa i “pinotit të zi” ka qenë 32 cent, këto çmime janë njëjte edhe sivjet”, tha ai.
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
Një nga vreshtarët rahovecian është edhe Habib Dina, që ka 10 hektarë vreshta, e që ankohet për çmimin e rrushit. Ai thotë se çmimi nuk është rritur prej disa vitesh, ndonëse gjithçka vit pas viti është shtrenjtuar.
“Vitin e kaluar çmimi ka qenë prej 20 deri në 40 cent, e një mesatare ka qenë prej 28 cent për kilogram – një çmim shumë i ulët krahasuar me kostot që ka prodhimi rrushit që është një kulturë që kërkon angazhim e punë. Besoj se shumë vreshtarë këtë vit do të heqin dorë prej rrushit për përpunim, sepse është bërë e tepërt shkelja që po na bëhet nga përpunuesit e rrushit. Janë zhgënjyer. Çmimi i rrushit 25-30 cent nuk është çmim”, tha ai.
Dina, thotë se në Shoqatën e Vreshtarëve kanë vendosur që të mos dorëzojnë rrushin në bodrume, nëse nuk rritet çmimi për 10 cent për kilogram. Ai paralajmëron se mund të ketë edhe protesta.
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Fidan Haxhijaha nga veraria “Bodrumi i Vjetër”, ku një pjesë e madhe e vreshtarëve e dorëzojnë rrushin, thotë se nuk ka paralajmërime nga fermerët se nuk do të dorëzojnë rrushin. Ai thotë për Radio Kosovën se do të ketë rritje të çmimit të blerjes së rrushit.
“Ne luftojmë çdo herë për çmim që të ngritët, sepse brenga e vreshtarëve është edhe brenga jonë, sepse është bashkëpunimi dhe interes i përbashkët. Duke marrë parasysh inflacionin dhe vështirësitë që i kanë në shpenzime fermerët vitin e kaluar kemi ngrit deri në 30% të çmimit të rrushit. Edhe këtë vit do të ketë ngritje të çmimit. Mirëpo, ngritja e çmimit vitin e kaluar ka reflektuar me pengesa në eksporte”, tha ai.
Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi thotë se nuk mund të ndërhyjnë në përcaktimin e çmimit, ndonëse do që bujqit të shpaguhen.
“E kuptoj pa pajtueshmërinë për çmimin. Mendoj që vreshtarët e verëtarët duhet të ulen bashkërisht dhe nuk ka arsye që të protestohet ndoshta. Mendoj se edhe verëtarët duhet të diskutojnë se a është ky çmimi që ata e kanë me interes që ta mbajnë apo duhet ta rrisin çmimin çdo varietet të rrushit. Zgjidhjen mund të gjejnë duke bashkëpunuar”, tha Latifi.
Rahoveci tradicionalisht merret me kultivimin e rrushit dhe në këtë komunë llogaritet të jenë të mbjella mbi 3 mijë hektarë rrush./Radio Kosova/
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren