Nesër fillon procesi mësimor në të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar. Ndërkohë ka vazhduar procesi për subvencionimin e teksteve shkollore dhe materialeve mësimore përmes platformës e-Kosova. Për këtë proces ka pasur edhe pakënaqësi nga ana e prindërve. Ndërsa, Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se procesi i aplikimit mbetet i hapur, me qëllim që të sigurohet përfshirja e të gjithë nxënësve.
Pothuajse në të gjitha shkollat e vendit të ciklit parauniversitar do të fillojë mësimi më 1 shtator, ndërsa procesi për furnizimin e nxënësve me tekste shkollore është duke vazhduar. Edhe këtë vit, prindërit janë subvencionuar për blerjen e teksteve shkollore për nxënësit nga klasa e parë deri në të nëntën. Disa prej tyre e kanë vlerësuar këtë proces të pasuksesshëm, e disa prej tyre urojnë një fillim të mbarë të këtij viti shkollor.
“Shumë tollovi po bëhet nëpër librari, nuk e di pse e kanë ndërruar mënyrën e pajisjes me tekste shkollore…”, tha njëri nga prindërit.
Tani neve po na duhet me i mbajt, dhe nuk po mundemi me i pas të kompletuara”, shtoi një tjetër.
“Po na ndodhë që nuk po i gjejmë të gjitha në një vend, e po duhet me i kërku në disa librari derisa po i kompletojmë… Kisha uruar të gjithë ata fëmijë që fillojnë ditën e parë në shkollë që të jetë një vit i mbarë , me plotë shëndet e plot suksese”, theksoi një tjetër prind.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Edhe Sindikata e Arsimit ka uruar një fillim të mbarë të vitit shkollor.
Nënkryetarja e kësaj Sindikate, Vjollca Shala, ka thënë për Radio Kosovën, se shpreson që sapo të formohen institucionet qeveritare të fillojë dialogu social, pasi sipas saj, gjendja aktuale e mësimdhënësve nuk është e mirë.
“ Me këtë gjendje që e kemi aktualisht, dhe në vazhdimësi për të pasur cilësi në arsim, duhet të angazhohen të gjithë akterët dhe të arrihet një e gjë e tillë. Ne kemi në proces mësimor edhe mësimdhënës të cilët janë me gjendje të rëndë shëndetësore”, tha Shala.
Radio Kosova i ka drejtuar pyetje Ministrisë së Arsimit, për fillimin e vitit shkollor dhe procesin e subvencionimit të prindërve për tekstet dhe materialet shkollore, por ende nuk ka kthyer përgjigje.
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Megjithatë, Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se deri më 27 gusht, përmes platformës e-Kosova, janë pranuar gjithsej 183 mijë e 226 aplikime për furnizim me tekste shkollore dhe materiale mësimore, ndërsa kanë filluar edhe pagesat e para. Sipas Ministrisë, të gjitha aplikimet janë verifikuar nga koordinatorët e shkollave dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit. Procesi i aplikimit mbetet i hapur, me qëllim që të sigurohet përfshirja e të gjithë nxënësve, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Arsimit, ndërsa për prindërit që kanë pasur probleme dhe ankesa kanë mundur të kontaktojnë në adresat përkatëse të publikuara nga ana e Ministrisë
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren