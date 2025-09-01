20.2 C
Prizren
E hënë, 1 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Sot fillon viti i ri shkollor

By admin

Sot në të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit parauniversitar do të fillojë procesi mësimor 2025/2026. Ndërkohë ka vazhduar procesi për subvencionimin e teksteve shkollore dhe materialeve mësimore përmes platformës e-Kosova.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka bërë të ditur se procesi i aplikimit mbetet i hapur, me qëllim që të sigurohet përfshirja e të gjithë nxënësve.

Në një deklaratë për RTK-në, ministrja në detyrë e Arsimit, Arbërie Nagavci ka bërë të ditur se gjithçka është gati për një proces të mbarë mësimor.

“Si Ministri e Arsimit i kemi bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për fillimin e mbarë të vitit shkollor, dhe raportimet nga komunat tregojnë se punët po ecin mirë”, tha ajo.

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Ministrja Nagavci shtoi se tashmë janë kryer edhe pagesat e para për subvencionimin e teksteve shkollore.“Sa i përket furnizimit me tekste dhe mjete mësimore, janë mbi 180 mijë prindër apo kujdestarë të cilët kanë aplikuar. Deri tani është realizuar pagesa e mbi 70% të tyre, apo më shumë se 9 milionë euro”, tha ajo.

Marketing

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Liqeni i Vërmicës shndërrohet në luginë ku kullosin bagëtitë, ankohen bizneset e zonës
Next article
Ndahet nga jeta në moshën 89-vjeçare regjisori i shquar, Dhimitër Anagnosti

Më Shumë

Sport

Ballkani shënon fitoren e parë të sezonit

Ballkani ka marrë tri pikët e para të sezonit 2025/26 në Albi Mall Superligë, duke mposhtur si mysafir Ferizajn me rezultat 3-1, raporton PrizrenPress. Golat...
Fokus

Sekuestrohet arma e krimit në Prizren

Policia ka sekuestruar armën e zjarrit që u përdor në një rast të rëndë të dhunës që ndodhi mbrëmjen e 30 gushtit në rrugën...

Protestë “non-stop” para Kuvendit, qytetari nga Prizreni u dërgon zarfa deputetëve me pyetje për bllokadën

81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

Ndahet nga jeta ish-luftëtari i UÇK-së, Jahir Krasniqi

Totaj shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të veteranit të UÇK-së, Jahir Krasniqi

Një i plagosur me armë zjarri në Prizren, dyshohet për tentim vrasje

22 lidhje ilegale uji shkyçen nga rrjeti në rajonin e Prizrenit

Prizreni gati për fillimin e vitit të ri shkollor

Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Altin Merlaku vendos gjithçka – Dukagjini ngjitet, Malisheva pa fitore

Emilja Rexhepi lirohet nga detyra e zëvendëskryeministres

Vetaksident i rëndë në Prizren, tre të lënduar

Ndërroi jetë veterani i UÇK-së, Afrim Malsori nga Krusha e Madhe

Ndahet nga jeta në moshën 89-vjeçare regjisori i shquar, Dhimitër Anagnosti

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne