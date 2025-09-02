28.2 C
Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

By admin

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2366 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.

Në 24 orët e fundit janë raportuar 48 aksidente trafiku me dëme materiale, 19 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar

Policia e Kosovës ka arrestuar 14 persona teksa 12 janë dërguar në mbajtje.

Fokus

Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

Asamblistja e Lëvizjes Vetëvendosje në Komunën e Prizrenit, Dafina Alishani, ka reaguar pas paraqitjes së kryetarit Shaqir Totaj në emisionin "Pressing" në T7, duke...
Kulture

Kërkimi

Enver Sulaj  Si në romane vrapova pas flokut të saj Buza shkrumb më mbeti në sy Si flaka mbi çatinë e djegur. M'u errësuan të gjitha rrugët Të gjitha...

Haxhi Avdyli nuk i ndal postimet rrëqethëse: Pse e doni kaq pak vendin tuaj? Kosova ju dha bukë, shtëpi e ju rriti

Prizren: Shkolla “Ekrem Rexha” në Lubizhdë në shënjestër të vandalëve – thyen dyert e sallës sportive dhe banjës

Artan Abrashi: Fitorja në Prizren është jo vetëm e mundshme, por e sigurt

Një i plagosur me armë zjarri në Prizren, dyshohet për tentim vrasje

Duda Balje: Një prej arsyeve që nuk e votova Dimal Bashën është se e barazoi Zotin me gjygym

Altin Merlaku vendos gjithçka – Dukagjini ngjitet, Malisheva pa fitore

Trevon Allen, përforcimi i ri i Yllit

Shifra alarmante / 59 të vdekur nga aksidentet për 7 muaj në Kosovë

Ballkani shënon fitoren e parë të sezonit

Hajni me maskë sulmon pronarin e shtëpisë në Romajë të Hasit, i vjedh orën dhe unazën

Prizreni gati për fillimin e vitit të ri shkollor

Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Shkencëtarët afër vaksinës së re që lufton të gjitha llojet e kancerit, si funksionon?

Sekuestrohet arma e krimit në Prizren

