Gjuajtën me armë në aheng familjar, arrestohen dy persona në Prizren

admin

Dy persona janë arrestuar nga Policia e Kosovës nën dyshimin për armëmbajtje pa leje, pasi gjatë një ahengu familjar dyshohet se kanë shtënë me armë zjarri.

Sipas njoftimit të policisë, gjatë kontrollit tek të dyshuarit janë gjetur dhe konfiskuar katër pistoleta, pesë karikatorë, katër fishekë dhe tetë gëzhoja.

Të dyshuarit janë intervistuar në stacion policor dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit
Fatmir Limaj në Prizren – NISMA forcon strukturat dhe nis përgatitjet për zgjedhje

