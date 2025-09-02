Tre biznese të reja në Rahovec përfitojnë grante nga projekti INTEGRA

Komuna e Rahovecit, në bashkëpunim me projektin INTEGRA, ka nënshkruar kontratat me tre përfitues të rinj të granteve, të cilët do të mbështeten në zhvillimin e bizneseve të tyre fillestare, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit të komunës, përfituesit e këtyre granteve vijnë nga fusha të ndryshme të veprimtarisë ekonomike, përkatësisht: bletaria, ndërtimtaria dhe rrobaqepësia.
“Ky bashkëpunim synon mbështetjen e bizneseve fillestare (start up) dhe krijimin e mundësive të reja për zhvillim ekonomik në komunën tonë”, thuhet në komunikatën e komunës./PrizrenPress.com
