30.4 C
Prizren
E martë, 2 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Tre biznese të reja në Rahovec përfitojnë grante nga projekti INTEGRA

By admin

Komuna e Rahovecit, në bashkëpunim me projektin INTEGRA, ka nënshkruar kontratat me tre përfitues të rinj të granteve, të cilët do të mbështeten në zhvillimin e bizneseve të tyre fillestare, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit të komunës, përfituesit e këtyre granteve vijnë nga fusha të ndryshme të veprimtarisë ekonomike, përkatësisht: bletaria, ndërtimtaria dhe rrobaqepësia.

“Ky bashkëpunim synon mbështetjen e bizneseve fillestare (start up) dhe krijimin e mundësive të reja për zhvillim ekonomik në komunën tonë”, thuhet në komunikatën e komunës./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Prokuroria godet fort në Prizren: 7 të ndaluar, 30 të akuzuar për armë, drogë dhe dhunë
Next article
Prizren/ Kryeministri Kurti mori pjesë në shënimin e Ditës së Aronisë Organike

Më Shumë

Fokus

Prokuroria godet fort në Prizren: 7 të ndaluar, 30 të akuzuar për armë, drogë dhe dhunë

Prokuroria Themelore në Prizren ka ndërmarrë një sërë veprimesh ligjore gjatë 24 orëve të fundit, duke ndaluar për 48 orë 7 persona të dyshuar...
Sport

Trevon Allen, përforcimi i ri i Yllit

Golden Eagle Ylli ka njoftuar transferimin e basketbollistit amerikan Trevon Allen për sezonin 2025/2026, raporton PrizrenPress. Ky përforcim vjen në një vit të veçantë për...

Kryeministri Kurti viziton edicionin e pestë të Autostrada Biennale në Prizren

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e Fidan Husmanit

Hasani e Balje dakordohen për qëndrime të përbashkëta në Kuvend

Liria merr tre pikët e para në shtëpi

Era e tokës

Jan Palokaj zyrtarizohet te Bashkimi i Prizrenit

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

Protestë “non-stop” para Kuvendit, qytetari nga Prizreni u dërgon zarfa deputetëve me pyetje për bllokadën

Prizreni nis konsultimin publik për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033

Versioni i policisë për të arrestuarin në Prizren: Sulmoi zyrtarët policorë

Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend

Rahovec/ Vreshtarët ankohen për çmimin e rrushit, paralajmërojnë protesta

Në 49 vjetorin e lindjes, ‘Liria’ e Prizrenit përkujton dëshmorin dhe ish-futbollistin Përparim Thaçi

Liqeni i Vërmicës shndërrohet në luginë ku kullosin bagëtitë, ankohen bizneset e zonës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne