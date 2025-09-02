Prokuroria godet fort në Prizren: 7 të ndaluar, 30 të akuzuar për armë, drogë dhe dhunë

Prokuroria Themelore në Prizren ka ndërmarrë një sërë veprimesh ligjore gjatë 24 orëve të fundit, duke ndaluar për 48 orë 7 persona të dyshuar në tri raste të ndara penale, si dhe ka ngritur 26 aktakuza kundër 30 personave për vepra të ndryshme penale.
Sipas njoftimit zyrtar, ndalimet janë bërë me urdhër të prokurorit kompetent.
Tre persona janë ndaluar për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”;
Dy persona për veprat penale “Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës” dhe “Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm”;
Dy persona të tjerë janë ndaluar për veprën penale “Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope apo analoge”, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).
Ndërkaq, brenda së njëjtës periudhë, Prokuroria ka ngritur 26 aktakuza ndaj 30 personave, për një sërë veprash penale që përfshijnë:
4 aktakuza për “Kanosje” (kundër 4 personave),
3 aktakuza për “Sulm” (kundër 4 personave),
3 aktakuza për “Lëndim i lehtë trupor” (kundër 4 personave),
3 aktakuza për “Posedim i paautorizuar i narkotikëve” (kundër 3 personave),
2 aktakuza për “Mashtrim” (kundër 2 personave),
2 aktakuza për “Dhuna në familje” (kundër 2 personave),
1 aktakuzë për veprat “Keqpërdorim i besimit” dhe “Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale” (kundër 2 personave),
1 aktakuzë për “Dhuna në familje” dhe “Vetëgjyqësi” (kundër 2 personave),
Nga një aktakuzë për veprat: “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë”, “Zjarrvënie”, “Ngacmim”, “Ngacmim seksual”, “Vjedhje”, “Shantazh” dhe “Rrezikimi i trafikut publik”, të gjitha kundër nga një personi.
Prokuroria Themelore në Prizren nënvizon se do të vazhdojë me përkushtim veprimet procedurale dhe hetimore ndaj të gjitha rasteve që bien ndesh me ligjet në fuqi, me synim forcimin e sundimit të ligjit dhe garantimin e sigurisë së qytetarëve.
