30.4 C
Prizren
E martë, 2 Shtator, 2025
type here...

FokusSiguri

Prokuroria godet fort në Prizren: 7 të ndaluar, 30 të akuzuar për armë, drogë dhe dhunë

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka ndërmarrë një sërë veprimesh ligjore gjatë 24 orëve të fundit, duke ndaluar për 48 orë 7 persona të dyshuar në tri raste të ndara penale, si dhe ka ngritur 26 aktakuza kundër 30 personave për vepra të ndryshme penale.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Sipas njoftimit zyrtar, ndalimet janë bërë me urdhër të prokurorit kompetent.

Tre persona janë ndaluar për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”;

Dy persona për veprat penale “Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës” dhe “Shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm”;

Dy persona të tjerë janë ndaluar për veprën penale “Posedimi i paautorizuar i narkotikëve, substancave psikotrope apo analoge”, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Ndërkaq, brenda së njëjtës periudhë, Prokuroria ka ngritur 26 aktakuza ndaj 30 personave, për një sërë veprash penale që përfshijnë:

4 aktakuza për “Kanosje” (kundër 4 personave),

3 aktakuza për “Sulm” (kundër 4 personave),

3 aktakuza për “Lëndim i lehtë trupor” (kundër 4 personave),

3 aktakuza për “Posedim i paautorizuar i narkotikëve” (kundër 3 personave),

2 aktakuza për “Mashtrim” (kundër 2 personave),

2 aktakuza për “Dhuna në familje” (kundër 2 personave),

1 aktakuzë për veprat “Keqpërdorim i besimit” dhe “Blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale” (kundër 2 personave),

1 aktakuzë për “Dhuna në familje” dhe “Vetëgjyqësi” (kundër 2 personave),

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Nga një aktakuzë për veprat: “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë”, “Zjarrvënie”, “Ngacmim”, “Ngacmim seksual”, “Vjedhje”, “Shantazh” dhe “Rrezikimi i trafikut publik”, të gjitha kundër nga një personi.

Prokuroria Themelore në Prizren nënvizon se do të vazhdojë me përkushtim veprimet procedurale dhe hetimore ndaj të gjitha rasteve që bien ndesh me ligjet në fuqi, me synim forcimin e sundimit të ligjit dhe garantimin e sigurisë së qytetarëve.

Marketing

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i ?teksti që thotë "?H ABI PLATINUM BANESA ME RERIDENCE PAPUOE! LLILFL S'KE NEVOJE PER KP?CE E KERR, VESH PAPUQET EDHE DEL. DESTINACIONET BRENDA B: !...·. ??? POLICIA 20 METRA SPITALI 50 METRA SHKOLLA 100 METRA ABI ARSHIA 200 METRA FURRA 10 METRA Prizrenit. ne zemer t? qytetit?"?

Previous article
Valentin Serebe rrëmben çmimin ‘Ylli i Javës’
Next article
Tre biznese të reja në Rahovec përfitojnë grante nga projekti INTEGRA

Më Shumë

Lajme

Isni Kilaj mbetet në paraburgim

Gjykata e Apelit të Dhomave të Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë, ka rrëzuar kërkesën e fundit të Isni Kilajt kundër masës së paraburgimit. Vendimi...
Lajme

Abrashi vizitoi klubin e basketbollit KB ‘Proton Cable Prizreni’: Shembull frymëzues për rininë

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka vizituar klubin basketbollistik KB 'Proton Cable Prizreni', një ndër ekipet që...

Gjithçka gati në Prizren: Liria pret Tefik Çangën

Sekuestrohet arma e krimit në Prizren

Subvencionimi i teksteve shkollore vazhdon, prindërit të pakënaqur

Gjuajtën me armë në aheng familjar, arrestohen dy persona në Prizren

Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet se sulmoi policët pasi i shqiptuan gjobë në trafik

Drejtori i QRTK-së në Prizren, Samir Hoxha, viziton ekspozitën e Autostrada Biennale

Liria merr tre pikët e para në shtëpi

Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

Dyshohet se u godit në kokë nga vinçi, humb jetën në vendin e punës 35-vjeçari në Mushtisht

OVL e UÇK-së letër deputetëve, kërkohet shkarkimi i kryeparlamentarit Dimal Basha

Protestë “non-stop” para Kuvendit, qytetari nga Prizreni u dërgon zarfa deputetëve me pyetje për bllokadën

81 aksidente përgjatë 24 orëve të fundit në Kosovë

Vetura godet për vdekje një 40-vjeçare në fshatin Gjonaj të Hasit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne