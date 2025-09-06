27.2 C
Prizren
E shtunë, 6 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Ndalohet shtetasi i Kosovës në Morinë, po kërkohej nga Gjermania për “mashtrim”

By admin

Policia e Shqipërisë ka bërë të ditur se ka ndaluar në pikëkalimin kufitar të Morinës shtetasin e Kosovës, S.M. (27), ndaj të cilit kishte urdhërarrest ndërkombëtar.

Policia e Shqipërisë ka bërë të ditur se gjykatat lokale të Munihut në Gjermani kishin lëshuar urdhërarrest ndërkombëtar për 27-vjeçarin, që dyshohet se ka kryer veprën penale “mashtrim”.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Ai do të ekstradohet në Gjermani.

“Si rezultat i kontrolleve dhe verifikimeve të imtësishme në hyrje/dalje, me objektiva goditjen e paligjshmërive në kufi, si dhe ndalimin e shtetasve të shpallur në kërkim, të cilët tentojnë të lëvizin ilegalisht për t’iu shmangur përgjegjësisë penale, shërbimet e Policisë Kufitare të Morinës, në bashkëpunim me shërbimet e DVP Kukës, ndaluan në hyrje shtetasin kosovar S. M., 27 vjeç, banues në Kosovë. Nga verifikimet e kryera dhe nga informacioni i shkëmbyer me partnerët gjermanë, nëpërmjet Interpol Tiranës, rezultoi se ai ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata lokale e Munihut kishte nxjerrë ndaj tij urdhër-arrest ndërkombëtar, i dyshuar për kryerjen e veprës penale “Mashtrimi”, me maksimum dënimi deri në 10 vjet burg. Interpol Tirana, në bashkëpunim me homologët në Gjermani, vijon procedurat për ekstradimin e 27-vjeçarit”, ka njoftuar Policia e Shtetit.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
SBAShK-u i shqetësuar për mungesën e librave – nuk përjashton grevat

Më Shumë

Fokus

Dyshohet se u godit në kokë nga vinçi, humb jetën në vendin e punës 35-vjeçari në Mushtisht

Ka humbur jetën në vendin e punës një 35-vjeçar në fshatin Mushtisht të Suharekës, pasi i njëjti dyshohet se është goditur në kokë nga...
Fokus

Liria e Prizrenit kthehet me një pikë nga Shtime

Ndeshja mes Vjosës dhe Lirisë së Prizrenit në Stadiumin e Qytetit në Shtime përfundoi me rezultat 1-1. Pjesa e parë u mbyll me gol të...

Kryetari i Malishevës shpreh ngushëllime për viktimat e aksidentit tragjik në Astrazup

Shaqir Totaj rrit përkrahjen për studentët e Prizrenit, 300 bursa për vitin akademik 2025/2026

Mësimdhënësit drejt shteteve të Perëndimit, mbi 600 kanë lënë Kosovën këtë vit

Kryetari i Malishevës: StartUp-et e reja do të përkrahen nga Komuna

Me kërkesë të avokatit ndërpritet gjykimi në rastin “Kobra”

Kosova në rrezik

Prizren: Shkolla “Ekrem Rexha” në Lubizhdë në shënjestër të vandalëve – thyen dyert e sallës sportive dhe banjës

“Drini i Bardhë” vazhdon serinë fituese – mposht edhe “Shqiponjat”

Kurti uron Zhegrovën për transferimin e madh te Juventusi

Të shtënat me armë në aheng familjar, paraburgim për tre të dyshuarit në Prizren

Vjedhje në një xhami të Rahovecit, grabitet kasaforta me para

Sot fillon viti i ri shkollor

“Hardh Fest” rikthehet në Rahovec, festë e rrushit, rakisë dhe verës

Prizreni, qyteti që po e humb kujtesën dhe hijeshinë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne