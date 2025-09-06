21.3 C
Prizren
E shtunë, 6 Shtator, 2025
type here...

Sport

Liria mposht KEK-un në Prizren

By admin

Liria ka shënuar fitore të rëndësishme në kuadër të javës së pestë të kampionatit, duke triumfuar ndaj KEK-ut me rezultat 2:0 në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.

Skuadra prizrenase e nisi ndeshjen me vendosmëri, duke kaluar në epërsi që në pjesën e parë me golin e Fitim Susurit. Në fraksionin e dytë, Liria e vulosi fitoren me golin e Silvio Zogajt, i cili u asistua nga Liridon Fetahaj.

Me këtë fitore, Liria vazhdon të mbajë hapin në garën e kampionatit, duke marrë tri pikë të rëndësishme para tifozëve vendas./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Zgjedhjet 2025: 191,752 qytetarë të Prizrenit me të drejtë vote më 12 tetor
Next article
Bashkimi fiton edhe ndaj Jedinstvo-s

Më Shumë

Sport

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren drejt transformimit modern

Stadiumi “Përparim Thaçi” në Prizren pritet të shndërrohet në një arenë moderne sipas standardeve të UEFA-së. Zëvendësministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Daulina Osmani,...
Fokus

Prokuroria godet fort në Prizren: 7 të ndaluar, 30 të akuzuar për armë, drogë dhe dhunë

Prokuroria Themelore në Prizren ka ndërmarrë një sërë veprimesh ligjore gjatë 24 orëve të fundit, duke ndaluar për 48 orë 7 persona të dyshuar...

Pakënaqësi në shkollën “Motrat Qiriazi” në Prizren për vonesat në shpërndarjen e librave për komunitetet turk dhe boshnjak

“Hardh Fest” rikthehet në Rahovec, festë e rrushit, rakisë dhe verës

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

Mësimdhënësit drejt shteteve të Perëndimit, mbi 600 kanë lënë Kosovën këtë vit

Zafir Berisha rikujton Betejën e Vërrinit

Alishani: Vetëvendosje synon rikthimin e Prizrenit

Uji nuk është i pijshëm në Prizren

KB Rahoveci ndryshon emrin në “KB Rahoveci 029”

Kurti uron Zhegrovën për transferimin e madh te Juventusi

Kryetari i Malishevës: StartUp-et e reja do të përkrahen nga Komuna

Bashkimi fiton edhe ndaj Jedinstvo-s

Dy zyrtarë të rinj fillojnë punën në Gjykatën e Prizrenit

Vetaksident i rëndë në Prizren, tre të lënduar

Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne