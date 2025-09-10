31.7 C
Gjoni Palokaj drejt titullit në OKTAGON MMA — Lufta kryesore në Hannover më 13 shtator

By admin
Luftëtari shqiptar i arteve marciale mikse (MMA), Gjoni Palokaj, është gati të shkruajë kapitullin e radhës në karrierën e tij premtuese. Me një rekord të pastër prej 4 fitoreve në po aq duele, Palokaj do të përballet me çekun Jakub “Batfal” Batfalský në duelin kryesor të mbrëmjes në eventin OKTAGON 75, që zhvillohet më 13 shtator në ZAG Arena, Hannover.

Ky duel, i planifikuar për pesë raunde, është vendimtar për të dy luftëtarët, pasi fituesi do të ketë të drejtën të sfidojë për titullin e peshës “Featherweight” në organizatën OKTAGON MMA.

Palokaj, me prejardhje nga Velezha e Prizrenit dhe i lindur në Hannover, pritet të ketë një mbështetje të jashtëzakonshme nga diaspora shqiptare në Gjermani, Zvicër dhe Austri. Si gjithmonë, ai do të hyjë në kafaz me flamurin kuq e zi, duke përfaqësuar me krenari rrënjët e tij.

Të gjitha 15,000 biletat janë shitur ditë më parë, duke e bërë këtë një nga ngjarjet më të mëdha të MMA-së në Evropë për vitin 2025. Transmetimi pritet të thyejë rekorde shikueshmërie, me interes të madh nga mediat dhe fansat e sportit.

Për më shumë mbi përgatitjet dhe emocionet para ndeshjes, mund të shikoni intervistën ekskluzive të Palokajt në Gjoni Palokaj – Fighter Interview – OKTAGON 75 vs Jakub Batfalsky, ku ai flet për trashëgiminë shqiptare, stërvitjen në Fight School Hannover dhe ambiciet për titullin.

