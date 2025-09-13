20 C
Prizren
Sport

Superkupa në hendboll i takon Rahovecit

By admin

Superkupën e Kosovës në hendboll për edicionin 2025 e ka fituar Rahoveci, pas një dueli dramatik ndaj Kastriotit.

Në ndeshjen e zhvilluar të shtunën mbrëma në palestrën “Bill Clinton” në Ferizaj, përpara rreth 2500 shikuesve, “vreshtarët” triumfuan me rezultat minimal 31:30. Takimi ishte i fortë, me shumë duele dhe emocione, duke u vendosur vetëm në aksionet e fundit, raporton PrizrenPress.

Rahoveci për herë të dytë radhazi siguroi trofeun e Superkupës së Kosovës. Më efikasi për skuadrën fituese ishte Arbios Mushkolaj me 7 gola, i pasuar nga Ardit Tafilaj me 5, ndërsa Mali Luzha e Hamdi Salihu shënuan nga 4 herë. Portieri Arbër Curri u dallua me pritje vendimtare në momentet kyçe të takimit.

Nga ana tjetër, Kastrioti pati si lojtar më efikas Festim Mustafën me 8 gola, ndërsa Adonit Isufi realizoi 6 dhe Beni Sula 5. Në portë spikatën Dardan Dugolli dhe Wadi Chebbi.

Trofeun e Superkupës kapitenit të Rahovecit, Egzon Gjuka, ia dorëzoi presidenti i Federatës së Hendbollit të Kosovës, Edin Kolgeci.

Kjo përballje paralajmëron një garë të zjarrtë për titullin kampion në sezonin e ri të Superligës së hendbollit./PrizrenPress.com

Bashkimi mposhti Trepçën në miqësore

