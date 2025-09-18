23.4 C
Prizren
E enjte, 18 Shtator, 2025
FokusSiguri

Vdes një burrë në Rahovec

By admin

Një burrë ka vdekur në Spitalin Rajonal të Gjakovës, të mërkurën.

Sipas njoftimit të Policisë, viktima ishte dërguar nga familjarët në emergjencën e QKMF në Rahovec, e më pas ishte dërguar me autoambulancë në Spitalin e Gjakovës.

Kliko videon:https://www.facebook.com/reel/1487564235480956

Vdekjen e viktimës, e kishte konstatuar mjeku kujdestar në repartin e emergjencës në Gjakovë.

“Raportohet se viktima mashkull kosovar, nga familjarët është dërguar në emergjencën e QKMF Rahovec, nga ku viktima më pas me autoambulance dërgohet në Spitalin Rajonal të Gjakovës. Mjeku kujdestar në repartin e emergjencës në spitalin e Gjakovës, ka informuar se viktima ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion”, thuhet në raportin 24-orësh të Policisë së Kosovës.

Ndryshe, policia ka iniciuar rastin si “Hetim i Vdekjes”.

Diell e vranësira sot, temperaturat arrijnë në 27°C
72 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

