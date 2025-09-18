23.4 C
Prizren
E enjte, 18 Shtator, 2025
Diell e vranësira sot, temperaturat arrijnë në 27°C

By admin

Gjatë ditës së enjte parashihet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat pritet të lëvizin nga 7-27°C.

“Moti  me diell dhe vranësira te shpërndara. Temperaturat minimale:  7-10°C. Temperaturat maksimale: 24-27°C. Era: nga verilindja, 1-5 m/s”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.

Imami i fshatit Serbicë dhe ish-imami i fshatit Nashec të Prizrenit,po hetohen për keqpërdorim të donacioneve
Vdes një burrë në Rahovec

