Diell e vranësira sot, temperaturat arrijnë në 27°C

Gjatë ditës së enjte parashihet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat pritet të lëvizin nga 7-27°C.
“Moti me diell dhe vranësira te shpërndara. Temperaturat minimale: 7-10°C. Temperaturat maksimale: 24-27°C. Era: nga verilindja, 1-5 m/s”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.
