Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, është pritur në mënyrë madhështore nga banorët e fshatit Gjonaj të Hasit të Prizrenit, vendlindja e kryetarit të Komunës, Shaqir Totaj.
Në tubimin e organizuar, qytetarët i shprehën Kurtit mbështetje të fuqishme, ndërsa atmosfera u karakterizua me duartrokitje e brohoritje.
Vizita e tij në Gjonaj vjen në kuadër të takimeve me qytetarë në kuadër të fushatës zgjedhore për kryetar të Prizrenit.
Marketing
20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren