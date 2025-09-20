18.2 C
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, pritet në mënyrë madhështor në Gjonaj të Hasit

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, është pritur në mënyrë madhështore nga banorët e fshatit Gjonaj të Hasit të  Prizrenit, vendlindja e kryetarit të Komunës, Shaqir Totaj.

Në tubimin e organizuar, qytetarët i shprehën Kurtit mbështetje të fuqishme, ndërsa atmosfera u karakterizua me duartrokitje e brohoritje.

Vizita e tij në Gjonaj vjen në kuadër të takimeve me qytetarë në kuadër të fushatës zgjedhore për kryetar të Prizrenit.

