14 C
Prizren
E mërkurë, 1 Tetor, 2025
type here...

FokusKulture

“Vrapuesja e Prizrenit” kthehet në qytet pas shekujsh

By admin

Rrethi i Bazhdarhanës u hijeshua sot me përurimin e monumentit “Vrapuesja e Prizrenit”, një artefakt i rrallë që u zbulua në rajonin e Prizrenit dhe është ruajtur për dekada në Muzeun Britanik të Londrës, raporton PrizrenPress.

Ky monument përfaqëson identitetin unik të qytetit dhe është një vazhdimësi e ruajtjes së trashëgimisë historike të Prizrenit.

“Vrapuesja e Prizrenit” daton nga fillimi i shekullit V para Krishtit dhe konsiderohet ndër veprat më të bukura të skulpturës së imët në Gadishullin Ilir.

Vendosja e monumentit në hapësirën e Rrethit të Bazhdarhanës në Prizren synon të rikthejë vëmendjen ndaj trashëgimisë kulturore të qytetit dhe të ofrojë një simbol frymëzues për qytetarët dhe vizitorët./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ndalohen pajisje elektronike të padeklaruara në Vërmicë
Next article
Pezullohet marrëveshja pa kontrolle në kufirin Kosovë-Shqipëri

Më Shumë

Lajme

Vjollca Kuzhnini, kandidatja e AAK-së për Kuvendin e Prizrenit, zhvilloi aktivitete në kuadër të fushatës zgjedhore

Kandidatja për Kuvendin Komunal të Prizrenit nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Vjollca Kuzhnini, e cila garon me numër 9 në fletëvotim, ka...
Lajme

Prizren: Vidhet motoçikleta, policia e gjen dhe ia kthen pronarit

Një rast vjedhjeje ka ndodhur sot herët në mëngjes në Prizren. "Rreth orës 01:30, një qytetar me inicialet G.P. ka raportuar në polici se motoçikleta...

Rahoveci 29 prezanton fanellat zyrtare të sezonit 2025/26

Sot zbulohet lapidari i dëshmorit të kombit Ilaz Javori në Llazicë

Artan Abrashi në takim me gratë prizrenase – Iu bashkohet Albulena Haxhiu dhe motra e artistit të madh, Bekim Fehmiu

Heroi pa varr

Sonte hapet edicioni i 36-të i Festivalit “Zambaku i Prizrenit”

Donacion për “Hendikos”-in nga afaristi Tefik Tarashaj

Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

Rahoveci miraton Buxhetin Komunal 2026 me shumicë votash

Zambaku i Prizrenit, festival i këngës qytetare që ruan traditën muzikore

Konfirmohet sëmundja e murtajës së deleve në Landovicë të Prizrenit

Liridon Leci emërohet trajner i ri i Lirisë së Prizrenit

I dyshuari për gjashtë vjedhje në Prizren ndalohet në Aeroportin ‘Adem Jashari’ gjatë tentativës për arratisje

Drini i Bardhë rikthehet në Gjonaj

Vendos Gjykata Kushtetuese: Kuvendi nuk është konstituuar pa zgjedhjen e një Nënkryteari serb, 12 ditë afat

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne