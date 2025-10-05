Ylli nis sezonin me humbje në Suharekë

Golden Eagle Ylli e nisi edicionin e ri të ProCredit Superligës me humbje, duke u mposhtur në shtëpi nga Sigal Prishtina me rezultat të ngushtë 76:78.
Therandasit luftuan deri në sekondat e fundit, por nuk arritën të barazonin rezultatin.
Më i dalluari te Ylli ishte Trevon Allen me 22 pikë, ndërsa te Prishtina spikatën Lamb Autrey dhe Arian Azemi./PrizrenPress.com
