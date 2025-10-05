10.3 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
type here...

Sport

Ylli nis sezonin me humbje në Suharekë

By admin

Golden Eagle Ylli e nisi edicionin e ri të ProCredit Superligës me humbje, duke u mposhtur në shtëpi nga Sigal Prishtina me rezultat të ngushtë 76:78.

Therandasit luftuan deri në sekondat e fundit, por nuk arritën të barazonin rezultatin.

Më i dalluari te Ylli ishte Trevon Allen me 22 pikë, ndërsa te Prishtina spikatën Lamb Autrey dhe Arian Azemi./PrizrenPress.com

Marketing

https://prizrenpress.com/423343-2ly/

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Vrapuesja e Prizrenit, lëvizje e përjetësisë
Next article
Policia tregon gjendjen e të plagosurit në Shirokë të Suharekës dhe shkakun e ngjarjes

Më Shumë

Lajme

Artan Abrashi: Fitorja e Lëvizjes në Prizren do të festohet në Krajk të Hasit

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka njoftuar se fitorja e mundshme e partisë do të festohet në Krajk të...
Lajme

28 vjet nga revolucioni i ndryshimit

Sot mbushen 28 vjet nga protestat e Lëvizjes Studentore të vitit 1997.Ishte Lëvizja Studentore e atëhershme që organizoi protestat, për të kundërshtuar pushtimin e...

Bukuria e Malit të Sharrit mahnit ambasadorin britanik

Krasniqi: Me Edon Canën, për një Rahovec që ecë përpara

KBF Bashkimi emëron trajner të ri, malazezin Vladan Radoviç

Vrapuesja e Prizrenit, lëvizje e përjetësisë

Prokuroria: “Kobra” veproi me dashje dhe në mënyrë të vrazhdë për të treguar forcën

Vizitë nga Zvicra: Delegacioni i Meyrin-it dhuron makineri për Malishevën

Abdixhiku në Dragash: Ne qeverisim me duar të pastra, pa afera korruptive

Fillon sot edicioni i 22-të i “Javës së Bibliotekës’

Totaj: Fitorja ime në Prizren nuk kontestohet

Dy qytetarë dorëzojnë mbi 1 mijë euro në stacionin policor në Rahovec

Kurti: Rahoveci ka pritur tepër gjatë për qeverisje të denjë – më 12 tetor, fitorja e Ali Dulës do të sjellë zhvillim e progres

Universiteti i Prizrenit vlerësohet me Çertifikatën e Cilësisë për kontributin në arsimin e lartë dhe ndërkombëtarizim

Spitali i Prizrenit ndriçohet rozë për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit

Policia sekuestron në Suharekë një Mercedes G63 me vlerë 160 mijë euro

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne