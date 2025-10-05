9.1 C
Bashkimi nis Superligën me fitore bindëse

By admin

Bashkimi shënoi fitore bindëse ndaj Vëllaznimit 69:106 (23:26, 12:21, 22:29, 12:30), raporton PrizrenPress.

Në takimin që u zhvillua në Prizren në javën e parë të ProCredit Superligës, sfida kaloi nën dominimin e portokallezinjëve, pasi kuqezinjtë luajtën pothuajse vetëm me lojtarë vendorë.

Te Vëllaznimi, Ziggy Ried kishte 26 pikë e shtatë kërcime, ndërsa Atik Koshi kontribuoi me 22 pikë e shtatë kërcime, ndërkohë te Portokallezinjtë më i miri ishte Tj Brickerstaff me 24 pikë e gjashtë kërcime./PrizrenPress.com

 

Digjet një autobus në Qafë të Duhlës
Autobusi në Duhël mori flakë gjatë lëvizjes, s’ka të lënduar

