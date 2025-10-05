9.1 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
Digjet një autobus në Qafë të Duhlës

By admin

Sipas fotografive të publikuara nga Suhareka Online, mjeti është djegur në pjesën e pasme, transmeton Klankosova.tv.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë zjarrfikësit dhe policia, derisa raportohet se nuk ka të lënduar.

Klankosova.tv ka kontaktuar Policinë e Kosovës për të kuptuar më shumë detaje, por deri në këto momente nuk ka marrë një përgjigje.

