9.1 C
Prizren
E hënë, 6 Tetor, 2025
type here...

Sport

Drini i Bardhë pëson humbje të ngushtë ndaj Ulpianës pas një ndeshjeje dramatike

By admin

Në një përballje tejet të luftuar të javës së tetë në Ligën e Dytë, Drini i Bardhë është ndalur në Lipjan, duke u mposhtur me rezultat të ngushtë 4:3 nga Ulpiana, raporton PrizrenPress.

Takimi u karakterizua me shumë ritëm, emocione dhe gola nga të dyja skuadrat. Skuadra hasjane shënoi tre herë, duke treguar forcë sulmuese dhe karakter të fortë në fushë, por pavarësisht përpjekjeve deri në minutat e fundit, nuk arriti të marrë pikë.

Nga ana tjetër, Ulpiana realizoi katër herë, duke siguruar një fitore të rëndësishme në stadiumin “Sami Kelmendi”.

Pas këtij rezultati, Drini i Bardhë mbetet me një paraqitje të denjë, megjithëse duket se ka hyrë në një fazë më të vështirë pas serisë pozitive të javëve të kaluara./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Totaj: Fitorja ime në Prizren nuk kontestohet
Next article
Fillimi i javës me shi e erëra të forta

Më Shumë

Sport

Jemerrio Jones, përforcimi i ri i Rahovecit 029

KB Rahoveci 029 ka prezantuar afrimin e Jemerrio Jones, ish-lojtar i Los Angeles Lakers në NBA, me përvojë në G League dhe së fundmi...
Lajme

Kurti: Rahoveci ka pritur tepër gjatë për qeverisje të denjë – më 12 tetor, fitorja e Ali Dulës do të sjellë zhvillim e progres

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka qëndruar sot në Rahovec, ku u takua me qytetarë të kësaj komune në mbështetje të kandidatit për kryetar,...

Aktakuzë ndaj 6 të dyshuarve për fajde në vlerë prej 1.4 milion euro – kërkohet kthimi i 21 banesave dhe lokaleve afariste

Trajneri i Prizrenit, Gëzim Hasi, zyrtarisht me licencë të njohur nga UEFA

Vrapuesja e Prizrenit, lëvizje e përjetësisë

Dy ngjarje kulturore në Prizren, me shije të hidhur!

Latifi diskuton me drejtorët për dinamikën e punëve komunale

Abrashi ka një pyetje për Totajn

Zhduket një person në Suharekë

Ylli nis sezonin me humbje në Suharekë

Vdekja e turpit!

Kryetari i Dragashit apelon për vetorganizim të qytetarëve pas reshjeve të borës

Totaj: Fitorja ime në Prizren nuk kontestohet

Zafir Berisha kritikon Shaqir Totajn për mospjesmarje në debatin për Prizrenin

Ndalohen pajisje elektronike të padeklaruara në Vërmicë

Policia sekuestron shtatë motoçikleta në afërsi të shkollave në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne