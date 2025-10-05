Drini i Bardhë pëson humbje të ngushtë ndaj Ulpianës pas një ndeshjeje dramatike

Në një përballje tejet të luftuar të javës së tetë në Ligën e Dytë, Drini i Bardhë është ndalur në Lipjan, duke u mposhtur me rezultat të ngushtë 4:3 nga Ulpiana, raporton PrizrenPress.
Takimi u karakterizua me shumë ritëm, emocione dhe gola nga të dyja skuadrat. Skuadra hasjane shënoi tre herë, duke treguar forcë sulmuese dhe karakter të fortë në fushë, por pavarësisht përpjekjeve deri në minutat e fundit, nuk arriti të marrë pikë.
Nga ana tjetër, Ulpiana realizoi katër herë, duke siguruar një fitore të rëndësishme në stadiumin “Sami Kelmendi”.
Pas këtij rezultati, Drini i Bardhë mbetet me një paraqitje të denjë, megjithëse duket se ka hyrë në një fazë më të vështirë pas serisë pozitive të javëve të kaluara./PrizrenPress.com
